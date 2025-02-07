Devises / ALE
ALE: Allete Inc
64.00 USD 0.09 (0.14%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALE a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.77 et à un maximum de 64.23.
Suivez la dynamique Allete Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
63.77 64.23
Range Annuel
62.38 66.46
- Clôture Précédente
- 64.09
- Ouverture
- 63.97
- Bid
- 64.00
- Ask
- 64.30
- Plus Bas
- 63.77
- Plus Haut
- 64.23
- Volume
- 1.680 K
- Changement quotidien
- -0.14%
- Changement Mensuel
- -0.23%
- Changement à 6 Mois
- -2.45%
- Changement Annuel
- -0.31%
20 septembre, samedi