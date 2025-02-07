Währungen / ALE
ALE: Allete Inc
64.09 USD 0.10 (0.16%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALE hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.90 bis zu einem Hoch von 64.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allete Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALE News
Tagesspanne
63.90 64.35
Jahresspanne
62.38 66.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.19
- Eröffnung
- 63.91
- Bid
- 64.09
- Ask
- 64.39
- Tief
- 63.90
- Hoch
- 64.35
- Volumen
- 1.069 K
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- -2.32%
- Jahresänderung
- -0.17%
