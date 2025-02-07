通貨 / ALE
ALE: Allete Inc
64.09 USD 0.10 (0.16%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALEの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり63.90の安値と64.35の高値で取引されました。
Allete Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ALE News
- Alleteの株価、52週安値の63.04ドルに到達
- Allete stock hits 52-week low at 63.04 USD
- Allete: Merger Close Doubts Arise, But Buy Rating Maintained (NYSE:ALE)
- Allete stock hits 52-week low at 63.24 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Allete stock hits 52-week high at 66.42 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Plunge This Quarter - Kenon Holdings (NYSE:KEN), ALLETE (NYSE:ALE)
- Minnesota dept of commerce supports ALLETE acquisition deal
- UBS downgrades Galderma to “neutral” on valuation concerns, softer aesthetics
- ALLETE: Delay In Transaction Closing, 14% ROR Opportunity (NYSE:ALE)
- Allete stock hits 52-week high at $66.1 amid steady growth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Allete, Inc.: 11% Return Beats A Bank For Short-Term Idle Cash (NYSE:ALE)
1日のレンジ
63.90 64.35
1年のレンジ
62.38 66.46
- 以前の終値
- 64.19
- 始値
- 64.08
- 買値
- 64.09
- 買値
- 64.39
- 安値
- 63.90
- 高値
- 64.35
- 出来高
- 1.068 K
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- -0.09%
- 6ヶ月の変化
- -2.32%
- 1年の変化
- -0.17%
