ALE: Allete Inc
64.19 USD 1.76 (2.82%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALE para hoje mudou para 2.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 62.75 e o mais alto foi 64.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Allete Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALE Notícias
- Ações da Allete atingem mínima de 52 semanas a US$ 63,04
- Allete stock hits 52-week low at 63.04 USD
- Allete: Merger Close Doubts Arise, But Buy Rating Maintained (NYSE:ALE)
- Allete stock hits 52-week low at 63.24 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Allete stock hits 52-week high at 66.42 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Plunge This Quarter - Kenon Holdings (NYSE:KEN), ALLETE (NYSE:ALE)
- Minnesota dept of commerce supports ALLETE acquisition deal
- UBS downgrades Galderma to “neutral” on valuation concerns, softer aesthetics
- ALLETE: Delay In Transaction Closing, 14% ROR Opportunity (NYSE:ALE)
- Allete stock hits 52-week high at $66.1 amid steady growth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Allete, Inc.: 11% Return Beats A Bank For Short-Term Idle Cash (NYSE:ALE)
Faixa diária
62.75 64.21
Faixa anual
62.38 66.46
- Fechamento anterior
- 62.43
- Open
- 62.77
- Bid
- 64.19
- Ask
- 64.49
- Low
- 62.75
- High
- 64.21
- Volume
- 1.770 K
- Mudança diária
- 2.82%
- Mudança mensal
- 0.06%
- Mudança de 6 meses
- -2.16%
- Mudança anual
- -0.02%
