货币 / ALE
ALE: Allete Inc
63.25 USD 0.82 (1.31%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALE汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点62.75和高点63.36进行交易。
关注Allete Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALE新闻
- Allete股价触及52周新低63.04美元
- Allete stock hits 52-week low at 63.04 USD
- Allete: Merger Close Doubts Arise, But Buy Rating Maintained (NYSE:ALE)
- Allete stock hits 52-week low at 63.24 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Allete stock hits 52-week high at 66.42 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Plunge This Quarter - Kenon Holdings (NYSE:KEN), ALLETE (NYSE:ALE)
- Minnesota dept of commerce supports ALLETE acquisition deal
- UBS downgrades Galderma to “neutral” on valuation concerns, softer aesthetics
- ALLETE: Delay In Transaction Closing, 14% ROR Opportunity (NYSE:ALE)
- Allete stock hits 52-week high at $66.1 amid steady growth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Allete, Inc.: 11% Return Beats A Bank For Short-Term Idle Cash (NYSE:ALE)
日范围
62.75 63.36
年范围
62.38 66.46
- 前一天收盘价
- 62.43
- 开盘价
- 62.77
- 卖价
- 63.25
- 买价
- 63.55
- 最低价
- 62.75
- 最高价
- 63.36
- 交易量
- 160
- 日变化
- 1.31%
- 月变化
- -1.40%
- 6个月变化
- -3.60%
- 年变化
- -1.48%
