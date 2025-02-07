통화 / ALE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALE: Allete Inc
64.00 USD 0.09 (0.14%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALE 환율이 오늘 -0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.77이고 고가는 64.23이었습니다.
Allete Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALE News
- Allete, 52주 신저가 기록, 63.04 USD/주
- Allete stock hits 52-week low at 63.04 USD
- Allete: Merger Close Doubts Arise, But Buy Rating Maintained (NYSE:ALE)
- Allete stock hits 52-week low at 63.24 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Allete stock hits 52-week high at 66.42 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Plunge This Quarter - Kenon Holdings (NYSE:KEN), ALLETE (NYSE:ALE)
- Minnesota dept of commerce supports ALLETE acquisition deal
- UBS downgrades Galderma to “neutral” on valuation concerns, softer aesthetics
- ALLETE: Delay In Transaction Closing, 14% ROR Opportunity (NYSE:ALE)
- Allete stock hits 52-week high at $66.1 amid steady growth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Allete, Inc.: 11% Return Beats A Bank For Short-Term Idle Cash (NYSE:ALE)
일일 변동 비율
63.77 64.23
년간 변동
62.38 66.46
- 이전 종가
- 64.09
- 시가
- 63.97
- Bid
- 64.00
- Ask
- 64.30
- 저가
- 63.77
- 고가
- 64.23
- 볼륨
- 1.680 K
- 일일 변동
- -0.14%
- 월 변동
- -0.23%
- 6개월 변동
- -2.45%
- 년간 변동율
- -0.31%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K