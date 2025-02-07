FiyatlarBölümler
Dövizler / ALE
ALE: Allete Inc

64.00 USD 0.09 (0.14%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALE fiyatı bugün -0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.77 ve Yüksek fiyatı olarak 64.23 aralığında işlem gördü.

Allete Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ALE haberleri

Günlük aralık
63.77 64.23
Yıllık aralık
62.38 66.46
Önceki kapanış
64.09
Açılış
63.97
Satış
64.00
Alış
64.30
Düşük
63.77
Yüksek
64.23
Hacim
1.680 K
Günlük değişim
-0.14%
Aylık değişim
-0.23%
6 aylık değişim
-2.45%
Yıllık değişim
-0.31%
21 Eylül, Pazar