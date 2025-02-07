Валюты / ALE
ALE: Allete Inc
62.43 USD 0.55 (0.87%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALE за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.38, а максимальная — 62.77.
Следите за динамикой Allete Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
62.38 62.77
Годовой диапазон
62.38 66.46
- Предыдущее закрытие
- 62.98
- Open
- 62.54
- Bid
- 62.43
- Ask
- 62.73
- Low
- 62.38
- High
- 62.77
- Объем
- 1.494 K
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- -2.68%
- 6-месячное изменение
- -4.85%
- Годовое изменение
- -2.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.