Devises / US2000
US2000: US Small Cap 2000 Index

2448.51 USD 22.66 (0.92%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de US2000 a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2444.73 et à un maximum de 2480.27.

Suivez la dynamique US Small Cap 2000 Index. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
2444.73 2480.27
Range Annuel
1698.04 2480.27
Clôture Précédente
2471.17
Ouverture
2471.75
Bid
2448.51
Ask
2448.81
Plus Bas
2444.73
Plus Haut
2480.27
Volume
68.716 K
Changement quotidien
-0.92%
Changement Mensuel
2.17%
Changement à 6 Mois
13.09%
Changement Annuel
10.46%
20 septembre, samedi