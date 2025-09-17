Dövizler / US2000
US2000: US Small Cap 2000 Index
2448.51 USD 22.66 (0.92%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
US2000 fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2444.73 ve Yüksek fiyatı olarak 2480.27 aralığında işlem gördü.
US Small Cap 2000 Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
2444.73 2480.27
Yıllık aralık
1698.04 2480.27
- Önceki kapanış
- 2471.17
- Açılış
- 2471.75
- Satış
- 2448.51
- Alış
- 2448.81
- Düşük
- 2444.73
- Yüksek
- 2480.27
- Hacim
- 68.716 K
- Günlük değişim
- -0.92%
- Aylık değişim
- 2.17%
- 6 aylık değişim
- 13.09%
- Yıllık değişim
- 10.46%
21 Eylül, Pazar