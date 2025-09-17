FiyatlarBölümler
US2000: US Small Cap 2000 Index

2448.51 USD 22.66 (0.92%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

US2000 fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2444.73 ve Yüksek fiyatı olarak 2480.27 aralığında işlem gördü.

US Small Cap 2000 Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2444.73 2480.27
Yıllık aralık
1698.04 2480.27
Önceki kapanış
2471.17
Açılış
2471.75
Satış
2448.51
Alış
2448.81
Düşük
2444.73
Yüksek
2480.27
Hacim
68.716 K
Günlük değişim
-0.92%
Aylık değişim
2.17%
6 aylık değişim
13.09%
Yıllık değişim
10.46%
21 Eylül, Pazar