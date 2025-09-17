KurseKategorien
US2000: US Small Cap 2000 Index

2449.04 USD 22.13 (0.90%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von US2000 hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2444.73 bis zu einem Hoch von 2480.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die US Small Cap 2000 Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2444.73 2480.27
Jahresspanne
1698.04 2480.27
Vorheriger Schlusskurs
2471.17
Eröffnung
2471.75
Bid
2449.04
Ask
2449.34
Tief
2444.73
Hoch
2480.27
Volumen
63.476 K
Tagesänderung
-0.90%
Monatsänderung
2.20%
6-Monatsänderung
13.11%
Jahresänderung
10.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K