US2000: US Small Cap 2000 Index
2449.04 USD 22.13 (0.90%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von US2000 hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2444.73 bis zu einem Hoch von 2480.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die US Small Cap 2000 Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US2000 News
- As inflows to U.S. stocks crest to biggest in more than a year, Bank of America says it’s time to ‘chase the laggards’
- Fed’s Kashkari sees higher risk of labor market weakness than inflation
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- US stock futures steady, indexes set for weekly gains; FedEx up
- Russell 2000 scores fresh record for the first time in 4 years. Why the small-cap rally still has room to run.
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekorde allenthalben nach Zinssenkung
- Aktien New York: Rekorde allenthalben nach Zinssenkung
- US-Nebenwerteindex Russell 2000 auf Rekordkurs
- Russell 2000 index hits record high
- Kurssturz um 46 %: Analyse von InvestingPro deckte Überbewertung von Voyager Tech frühzeitig auf
- InvestingPro’s June overvaluation alert proves accurate as Voyager Tech falls 46%
- S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Markets didn’t know which way to go after Wednesday’s Fed rate cut. Expect more volatility ahead.
- Aktien New York Schluss: Dow steigt nach Zinsentscheid auf Rekordhoch
- Hedge funds turn sellers of equities, institutions extend buying streak: BofA
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- Analysis-Fed rate cuts could set stage for broader US stock gains
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- AIRO Group: Großaktionär verkauft Aktien im Wert von 7,05 Millionen US-Dollar
- Airo Group: CEO verkauft Aktien im Wert von 3,1 Mio. US-Dollar
- AIRO Group: Executive Chairman Kathuria veräußert Aktienpaket im Wert von 8,86 Mio. US-Dollar
Tagesspanne
2444.73 2480.27
Jahresspanne
1698.04 2480.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 2471.17
- Eröffnung
- 2471.75
- Bid
- 2449.04
- Ask
- 2449.34
- Tief
- 2444.73
- Hoch
- 2480.27
- Volumen
- 63.476 K
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- 2.20%
- 6-Monatsänderung
- 13.11%
- Jahresänderung
- 10.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K