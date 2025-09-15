Moedas / US2000
US2000: US Small Cap 2000 Index
2471.17 USD 60.86 (2.52%)
Setor: Índice Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do US2000 para hoje mudou para 2.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2410.08 e o mais alto foi 2472.14.
Veja a dinâmica do par de moedas US Small Cap 2000 Index. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
US2000 Notícias
- Índice Russell 2000 atinge máxima histórica
- S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Markets didn’t know which way to go after Wednesday’s Fed rate cut. Expect more volatility ahead.
- Chaince Securities conclui colocação de US$ 2,6 milhões para Trident Digital
- Hedge funds turn sellers of equities, institutions extend buying streak: BofA
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- Analysis-Fed rate cuts could set stage for broader US stock gains
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- New Generation Aerospace vende ações da AIRO Group por US$ 7,05 milhões
- Presidente executivo do Airo Group, Kathuria, vende ações no valor de US$ 8,86 milhões
- CEO da Airo Group Holdings, Burns, vende ações no valor de US$ 3,1 milhões
- First Internet Bancorp declara dividendo trimestral de US$ 0,06 por ação
- 11 fast-growing small-cap stocks that could get a boost from the Fed’s next move
- Preço-alvo das ações da Rezolve AI elevado para US$ 9 de US$ 4 pela H.C. Wainwright
- AIRO Group encerra oferta pública ampliada e arrecada US$ 89,4 milhões
Faixa diária
2410.08 2472.14
Faixa anual
1698.04 2472.14
- Fechamento anterior
- 2410.31
- Open
- 2410.38
- Bid
- 2471.17
- Ask
- 2471.47
- Low
- 2410.08
- High
- 2472.14
- Volume
- 78.930 K
- Mudança diária
- 2.52%
- Mudança mensal
- 3.12%
- Mudança de 6 meses
- 14.13%
- Mudança anual
- 11.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh