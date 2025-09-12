货币 / US2000
US2000: US Small Cap 2000 Index
2411.38 USD 6.43 (0.27%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日US2000汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点2389.38和高点2462.48进行交易。
关注US Small Cap 2000 Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US2000新闻
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Markets didn’t know which way to go after Wednesday’s Fed rate cut. Expect more volatility ahead.
- Chaince Securities为Trident Digital完成260万美元配售
- Hedge funds turn sellers of equities, institutions extend buying streak: BofA
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- Analysis-Fed rate cuts could set stage for broader US stock gains
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- 新一代航空公司以705万美元出售AIRO集团股份
- Airo集团执行董事长Kathuria出售价值886万美元股票
- Airo集团控股CEO Burns出售价值310万美元股票
- New generation aerospace sells AIRO Group shares for $7.05 million
- Airo group executive chairman Kathuria sells $8.86m in shares
- First Internet Bancorp宣布每股0.06美元季度股息
- 美股财报制度生变？华尔街炸锅：美股将迎腥风血雨！
- 标普500逆势飙升32%！高盛：劳动力成本降温成企业利润“隐形推手”
- 11 fast-growing small-cap stocks that could get a boost from the Fed’s next move
- H.C. Wainwright将Rezolve AI股票目标价从4美元上调至9美元
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- AIRO集团完成扩大规模的公开发行，募集8940万美元
- 摩根大通美国小型公司投资信托报告净资产价值下降12.4%
- 机构投资者增持Rezolve Ai，所有权超过10%
日范围
2389.38 2462.48
年范围
1698.04 2465.58
- 前一天收盘价
- 2404.95
- 开盘价
- 2405.42
- 卖价
- 2411.38
- 买价
- 2411.68
- 最低价
- 2389.38
- 最高价
- 2462.48
- 交易量
- 93.215 K
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 0.62%
- 6个月变化
- 11.37%
- 年变化
- 8.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值