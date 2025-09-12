Валюты / US2000
US2000: US Small Cap 2000 Index
2406.14 USD 1.19 (0.05%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс US2000 за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2399.56, а максимальная — 2406.57.
Следите за динамикой US Small Cap 2000 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости US2000
- Hedge funds turn sellers of equities, institutions extend buying streak: BofA
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- Analysis-Fed rate cuts could set stage for broader US stock gains
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- New generation aerospace sells AIRO Group shares for $7.05 million
- Airo group executive chairman Kathuria sells $8.86m in shares
- First Internet Bancorp объявляет квартальные дивиденды в размере $0,06 на акцию
- 11 fast-growing small-cap stocks that could get a boost from the Fed’s next move
- H.C. Wainwright повысил целевую цену акций Rezolve AI до $9 с $4
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- JPMorgan US Smaller Companies IT сообщает о снижении NAV на 12,4%
- Институциональные инвесторы наращивают позиции в Rezolve Ai, доля владения превысила 10%
- Уолл-стрит ожидает, что ралли самых рискованных акций продлится 12 месяцев
- Nomura видит риски распродаж при откате рынка
Дневной диапазон
2399.56 2406.57
Годовой диапазон
1698.04 2465.58
- Предыдущее закрытие
- 2404.95
- Open
- 2405.42
- Bid
- 2406.14
- Ask
- 2406.44
- Low
- 2399.56
- High
- 2406.57
- Объем
- 10.119 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- 11.13%
- Годовое изменение
- 8.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.