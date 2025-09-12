КотировкиРазделы
Валюты / US2000
US2000: US Small Cap 2000 Index

2406.14 USD 1.19 (0.05%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс US2000 за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2399.56, а максимальная — 2406.57.

Следите за динамикой US Small Cap 2000 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2399.56 2406.57
Годовой диапазон
1698.04 2465.58
Предыдущее закрытие
2404.95
Open
2405.42
Bid
2406.14
Ask
2406.44
Low
2399.56
High
2406.57
Объем
10.119 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
11.13%
Годовое изменение
8.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.