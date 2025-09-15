Divisas / US2000
US2000: US Small Cap 2000 Index
2445.78 USD 35.47 (1.47%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de US2000 de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2410.08, mientras que el máximo ha alcanzado 2448.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas US Small Cap 2000 Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US2000 News
- S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Markets didn’t know which way to go after Wednesday’s Fed rate cut. Expect more volatility ahead.
- Chaince Securities completa colocación privada de $2.6 millones para Trident Digital
- Hedge funds turn sellers of equities, institutions extend buying streak: BofA
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- Analysis-Fed rate cuts could set stage for broader US stock gains
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- New Generation Aerospace vende acciones de AIRO Group por 7,05 millones de dólares
- Presidente ejecutivo de Airo Group, Kathuria, vende acciones por $8.86 millones
- CEO de Airo Group Holdings, Burns, vende acciones por $3.1 mil millones
- New generation aerospace sells AIRO Group shares for $7.05 million
- Airo group executive chairman Kathuria sells $8.86m in shares
- First Internet Bancorp declara dividendo trimestral de $0.06 por acción
- 11 fast-growing small-cap stocks that could get a boost from the Fed’s next move
- H.C. Wainwright eleva precio objetivo de Rezolve AI a $9 desde $4
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- AIRO Group cierra oferta pública ampliada, recauda $89.4 millones
Rango diario
2410.08 2448.39
Rango anual
1698.04 2465.58
- Cierres anteriores
- 2410.31
- Open
- 2410.38
- Bid
- 2445.78
- Ask
- 2446.08
- Low
- 2410.08
- High
- 2448.39
- Volumen
- 11.487 K
- Cambio diario
- 1.47%
- Cambio mensual
- 2.06%
- Cambio a 6 meses
- 12.96%
- Cambio anual
- 10.34%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B