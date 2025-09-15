CotizacionesSecciones
Divisas / US2000
Volver a Índices

US2000: US Small Cap 2000 Index

2445.78 USD 35.47 (1.47%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de US2000 de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2410.08, mientras que el máximo ha alcanzado 2448.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas US Small Cap 2000 Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

US2000 News

Rango diario
2410.08 2448.39
Rango anual
1698.04 2465.58
Cierres anteriores
2410.31
Open
2410.38
Bid
2445.78
Ask
2446.08
Low
2410.08
High
2448.39
Volumen
11.487 K
Cambio diario
1.47%
Cambio mensual
2.06%
Cambio a 6 meses
12.96%
Cambio anual
10.34%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B