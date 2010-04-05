Thai Tea EA

This EA includes 4 Strategies inside

1.  Swing trade (Pinbar) Used Price action Pin bar with CCI Level for entry Open 1 order have SL/TP and use ATR for SL 

2. Innside bar breakout Open 2 orders used ATR for SL and have 1TP and No TP2 for Let profit run.

3.   Pullback Used EMA Confirm trend and CCI for Entry Open 2 order used ATR for SL and have 1TP and No TP2 for Let pro

4.  Tripple candle breakout Open 1 order have SL/TP

All Strategies used by Risk/Trade

The trader can adjust only the risk that you accept

If you need EA run trend and Safety for your Port I recommend it.

The system does not use dangerous methods of money management: martingale, averaging and others. The EA always uses a reasonable stop loss /TP,Breakevent,Tralling stop

I setting for AUDUSD H1 Only




