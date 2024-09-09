ELan4

Elan : Améliorez votre expérience de trading sur MT5 et MT4

Vous cherchez à améliorer votre efficacité en trading et à tirer pleinement parti de votre temps sur MT5 ou MT4 ? Ne cherchez pas plus loin que Elan, un puissant assistant de trading conçu pour optimiser et simplifier votre expérience de trading.

Elan offre un ensemble complet de fonctionnalités pour soutenir vos besoins en trading :

  • Gestion des Positions : Gérez facilement vos positions avec des options de clôture visuelles, vous offrant une vue claire de vos profits d’ordre actuels en un coup d’œil.
  • Statistiques de Profits et Pertes : Suivez vos performances en trading avec des statistiques détaillées sur vos profits et pertes au cours de différentes périodes de trading. Prenez des décisions éclairées basées sur des données précises.
  • Gestion des Ordres : Surveillez vos ordres actifs et en attente, gardant votre trading organisé et vous assurant qu'aucun ordre n'est négligé.
  • Informations sur le Marché : Restez informé des tendances du marché en temps réel et des mouvements de prix pour divers instruments, vous aidant à prendre de meilleures décisions de trading.
  • Informations sur le Compte : Visualisez facilement les données de votre compte et le statut de la plateforme, en restant informé des détails et des performances de votre compte.
  • Système de Copy Trading : Gérez efficacement plusieurs comptes avec notre système de copy trading, idéal pour les traders qui gèrent plusieurs comptes simultanément.

Elan comprend également de nombreuses autres fonctionnalités pratiques conçues pour améliorer votre efficacité et votre performance en trading.

Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation d'Elan, veuillez consulter la documentation officielle.

 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/750910





