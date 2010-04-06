ELan4

Elan: Migliora la Tua Esperienza di Trading su MT5 e MT4

Stai cercando di elevare la tua efficienza nel trading e sfruttare al massimo il tuo tempo su MT5 o MT4? Non cercare oltre Elan, un potente assistente per il trading progettato per ottimizzare e semplificare la tua esperienza di trading.

Elan offre un set completo di funzionalità per supportare le tue esigenze di trading:

  • Gestione delle Posizioni: Gestisci facilmente le tue posizioni con opzioni di chiusura visive, fornendo una chiara visione dei profitti attuali degli ordini a colpo d'occhio.
  • Statistiche di Profitto e Perdita: Monitora le tue performance nel trading con statistiche dettagliate sui tuoi profitti e perdite durante diversi periodi di trading. Prendi decisioni informate basate su dati precisi.
  • Gestione degli Ordini: Monitora gli ordini attivi e in sospeso, mantenendo il trading organizzato e assicurandoti che nessun ordine venga trascurato.
  • Informazioni di Mercato: Rimani aggiornato con le tendenze di mercato in tempo reale e i movimenti dei prezzi per vari strumenti, aiutandoti a prendere decisioni di trading migliori.
  • Informazioni sull'Account: Visualizza facilmente i dati del tuo account e lo stato della piattaforma, rimanendo aggiornato sui dettagli e sulle performance del tuo account.
  • Sistema di Copy Trading: Gestisci efficacemente più account con il nostro sistema di copy trading, ideale per i trader che gestiscono più account contemporaneamente.

Elan include anche molte altre funzionalità pratiche progettate per migliorare la tua efficienza e efficacia nel trading.

Per istruzioni più dettagliate su come utilizzare Elan, fai riferimento alla documentazione ufficiale.

 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/750910





