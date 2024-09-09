ELan4

Elan: MT5 ve MT4 Üzerindeki Ticaret Deneyiminizi Geliştirin

Ticaret verimliliğinizi artırmak ve MT5 veya MT4 üzerindeki zamanınızı tam anlamıyla kullanmak mı istiyorsunuz? Elan’a göz atın. Elan, ticaret deneyiminizi optimize etmek ve basitleştirmek için tasarlanmış güçlü bir ticaret asistanıdır.

Elan, ticaret ihtiyaçlarınızı desteklemek için kapsamlı bir özellik seti sunar:

  • Pozisyon Yönetimi: Görsel kapanış seçenekleri ile pozisyonlarınızı kolayca yönetin ve mevcut sipariş kârlarınızı bir bakışta net bir şekilde görün.
  • Kâr ve Zarar İstatistikleri: Farklı ticaret dönemlerinde kârlarınızı ve zararlarınızı ayrıntılı istatistiklerle takip edin. Doğru verilerle bilgiye dayalı kararlar alın.
  • Sipariş Yönetimi: Aktif ve bekleyen siparişlerinizi izleyin, ticaretinizi düzenli tutun ve hiçbir siparişin gözden kaçmadığından emin olun.
  • Pazar Bilgileri: Çeşitli araçlar için gerçek zamanlı piyasa trendleri ve fiyat hareketleri hakkında güncel kalın, böylece daha iyi ticaret kararları alabilirsiniz.
  • Hesap Bilgileri: Hesap verilerinizi ve platform durumunu kolayca görüntüleyin, hesap ayrıntılarınız ve performansınızı takip edin.
  • Kopya Ticaret Sistemi: Birden fazla hesabı etkin bir şekilde yönetmek için kopya ticaret sistemimizi kullanın, aynı anda birden fazla hesap yöneten tüccarlar için idealdir.

Elan ayrıca ticaret verimliliğinizi

 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/750910





Önerilen ürünler
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Yardımcı programlar
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Göstergeler
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Candles Pattern Scanner EA
Jarek Paciorek
Yardımcı programlar
This scanner is a tool used to support trading. Scanner searches on a wide market, in real time setups, created by mutual arrangements of candles (candles pattern). Its basic features are:  8 implemented trading setups (it is possible to add further setups, additional versions of the scanner),  the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform,  the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform,  the ability to manua
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Göstergeler
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Invincible Arrow
Quan Li
Göstergeler
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Yardımcı programlar
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "WPR ve 2 Hareketli Ortalama", Yeniden Çizilme Yok. - WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir. - "WPR ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, WPR osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar. - Gösterge, fiyat düzeltmelerini çok erken görme fırsatı sunar. - Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir. - Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz. - Alış
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Göstergeler
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. The indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. The indicator shows 2 price marks in history, depicting price range in the past, and 2 price marks in future with price movement forecast. Buy or sell decision and take profit size are displayed in a text label in the indicator window. The indicator uses another indicator as an engine for calculations - FreqoMet
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Gold Bricks FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Yardımcı programlar
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Göstergeler
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Göstergeler
"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Göstergeler
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Mobile Lotsize Pro
Joe Treacher
Yardımcı programlar
Mobile LotSize Trade on the go with confidence Have you ever spotted the perfect trade opportunity on your phone, only to enter with the wrong lot size and end up risking more than you intended? With Mobile LotSize , that’s no longer a problem. Leave this EA running on your trading platform, and it will automatically monitor your pending orders set at 0.01 lots. If you’ve placed a stop loss or take profit from your phone, Mobile LotSize will calculate and adjust the trade size to match your ris
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Smartility
Syed Oarasul Islam
Yardımcı programlar
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Assistant MT4 — Çok Fonksiyonlu Ticaret Asistanı 66'dan fazla profesyonel özellik: analiz, risk yönetimi ve otomatik emir yürütme bir arada. Risk hesaplama, akıllı emir yönetimi ve piyasa analizi tek bir platformda birleşiyor. Forex, endeksler, kripto ve metaller için uygundur. Neden tercih ediliyor Tek tıkla işlem açma ve yönetim Otomatik lot ve risk hesaplama Akıllı emir türleri: grid, OCO, gizli ve sanal SL/TP Trailing stop, kısmi kapatma, otomatik yönetim Volatilite, arz/talep
PK Equity Basket closeAll manager
Joshua Graham
Yardımcı programlar
Intro to ProfitKeeper - Equity Basket CloseAll Script, Free edition This is an update from this script  ( mql4 forum | forexfactory :  There were many people requesting some type of equity monitoring tool that can lock in profits after a pre-determined account equity is reached (e.g. close all open trades when profit target is hit). Profitkeeper was built to fulfill this gap for professional and casual traders looking to focus on the bottom line of their equity. This was designed mainly for cos
MTF Stochastic
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Göstergeler
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using   Gold Indicator   a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends eli
RTSPattern
Tomas Belak
Göstergeler
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (102)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Yardımcı programlar
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Yardımcı programlar
The Best One Scalping Trade Panel functional manual trade panel with risk reward, auto SL by candle ( original solution), lot size calculation, one-click trading, scale in and out of trades (partial close),  Works with all symbols not just currency pairs, perfect works on DAX, NASDAQ, GOLD, ...... I earn every day during live stream on ZakopiecFX - join Me Risk by lot Risk by percent SL by points SL by Candle, Renko, RangeBar ( original solution) TP by point TP by Risk/Reward Auto Trailing by P
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Manual Trade Panel EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Manuel Ticaret Paneli EA MT4 , MT4 için bulabileceğiniz en basit ve kullanımı kolay ticaret panelidir. Ek pencere veya panel açmaya gerek kalmadan tüm seçenekleri ve işlevleri tek bir yüzeyde toplar. Bu bir sipariş yönetimi, risk hesaplayıcı, kısmi kapatma ve hesap koruyucu aracıdır, hepsi bir arada kullanımı son derece kullanışlı bir arayüzdür! Manuel Ticaret Paneli EA MT4 'ü kullanarak, geleneksel manuel ticaret yöntemlerinden çok daha hızlı ve daha doğru ticaret yapabilirsiniz ve bu size ti
Ultimate Trade Copier
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Yardımcı programlar
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Yardımcı programlar
Fotokopi->Kullanışlı ve hızlı arayüz etkileşimi, kullanıcılar hemen kullanabilir       ->>>> Windows bilgisayarlarda veya VPS Windows'ta kullanılması önerilir Özellikler: Çeşitlendirilmiş ve kişiselleştirilmiş kopyalama ticareti ayarları: 1. Farklı sinyal kaynakları için farklı lot modları ayarlanabilir 2. İleri ve geri kopyalama ticareti için farklı sinyal kaynakları ayarlanabilir 3. Sinyaller yorumlarla ayarlanabilir 4. Lotun sözleşme lotuna göre kalibre edilip edilmeyeceği Çeşitlendirilmiş v
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.06 (18)
Yardımcı programlar
Bu, Trend Line PRO göstergesi için otomatik parametre iyileştiricisidir En sevdiğiniz Trend Line PRO göstergesi için en uygun parametreleri kolayca ve hızlı bir şekilde seçeceksiniz.  Optimizasyon sadece birkaç saniye sürer. İyileştirici, her bir çift ve periyot için en iyi parametreleri bulmanızı sağlar: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss ve seçilen tarih bölümünde (Days) Time Filter ve HTF Filter için değerler  Farklı zaman dilimlerini optimize etmek için farklı geçmiş aralıklarına ihtiyacınız var
Copier4Fee Advanced
Vladimir Tkach
4.75 (16)
Yardımcı programlar
The utility copies trades from the signal provider accounts (master accounts, one or multiple providers) to unlimited number of receiver accounts (slave accounts).  Attention! Y ou need to use identifiers (Provider number) of the same length if you use several master copiers. For example. 1, 2, 3 or 11, 13, 22. The copying can be set in the opposite direction. The comments with all the recently performed actions are displayed on the screen to monitor the utility actions in slave mode. To avoid p
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Yardımcı programlar
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
PnL Calendar MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
Yardımcı programlar
PnL Calendar 2.0 ... analyse to profit A robust trading management suite with advanced risk analysis, real-time monitoring, and comprehensive performance tracking for serious Meta Traders. See your trading results organized like a calendar. Identify which days, weeks, and months are profitable. Monitor all open positions in real-time with professional risk metrics at a glance. *** Analysis utility - does not execute, modify, or close trades *** ### Core Features ### **P&L Calendar Panel** The ca
Yazarın diğer ürünleri
ELan5
Lan Yi
Yardımcı programlar
Elan: MT5 ve MT4 Üzerindeki Ticaret Deneyiminizi Geliştirin Ticaret verimliliğinizi artırmak ve MT5 veya MT4 üzerindeki zamanınızı tam anlamıyla kullanmak mı istiyorsunuz? Elan’a göz atın. Elan, ticaret deneyiminizi optimize etmek ve basitleştirmek için tasarlanmış güçlü bir ticaret asistanıdır. Elan, ticaret ihtiyaçlarınızı desteklemek için kapsamlı bir özellik seti sunar: Pozisyon Yönetimi : Görsel kapanış seçenekleri ile pozisyonlarınızı kolayca yönetin ve mevcut sipariş kârlarınızı bir bakı
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt