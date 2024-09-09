ELan4
- Yardımcı programlar
- Lan Yi
- Sürüm: 4.75
- Güncellendi: 9 Eylül 2024
Elan: MT5 ve MT4 Üzerindeki Ticaret Deneyiminizi Geliştirin
Ticaret verimliliğinizi artırmak ve MT5 veya MT4 üzerindeki zamanınızı tam anlamıyla kullanmak mı istiyorsunuz? Elan’a göz atın. Elan, ticaret deneyiminizi optimize etmek ve basitleştirmek için tasarlanmış güçlü bir ticaret asistanıdır.
Elan, ticaret ihtiyaçlarınızı desteklemek için kapsamlı bir özellik seti sunar:
- Pozisyon Yönetimi: Görsel kapanış seçenekleri ile pozisyonlarınızı kolayca yönetin ve mevcut sipariş kârlarınızı bir bakışta net bir şekilde görün.
- Kâr ve Zarar İstatistikleri: Farklı ticaret dönemlerinde kârlarınızı ve zararlarınızı ayrıntılı istatistiklerle takip edin. Doğru verilerle bilgiye dayalı kararlar alın.
- Sipariş Yönetimi: Aktif ve bekleyen siparişlerinizi izleyin, ticaretinizi düzenli tutun ve hiçbir siparişin gözden kaçmadığından emin olun.
- Pazar Bilgileri: Çeşitli araçlar için gerçek zamanlı piyasa trendleri ve fiyat hareketleri hakkında güncel kalın, böylece daha iyi ticaret kararları alabilirsiniz.
- Hesap Bilgileri: Hesap verilerinizi ve platform durumunu kolayca görüntüleyin, hesap ayrıntılarınız ve performansınızı takip edin.
- Kopya Ticaret Sistemi: Birden fazla hesabı etkin bir şekilde yönetmek için kopya ticaret sistemimizi kullanın, aynı anda birden fazla hesap yöneten tüccarlar için idealdir.
Elan ayrıca ticaret verimliliğinizi
