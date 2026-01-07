RSI Better Version mt4

Le Better RSI est une version améliorée de l'indice de force relative (RSI) traditionnel qui intègre une pondération de l'indice directionnel moyen (ADX) pour résoudre l'une des faiblesses fondamentales du RSI classique : les faux signaux pendant les marchés à forte tendance.

Le problème avec le RSI traditionnel

L'oscillateur RSI standard, développé par J. Welles Wilder Jr., mesure l'amplitude des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente. Cependant, pendant les marchés à forte tendance, le RSI a tendance à rester dans des zones extrêmes (au-dessus de 70 ou en dessous de 30) pendant des périodes prolongées, générant de nombreux faux signaux de retournement. Les traders qui agissent selon ces signaux se retrouvent souvent à lutter contre la tendance et à subir des pertes.

La solution : Filtrage de tendance basé sur l'ADX

Le Better RSI résout ce problème en intégrant des mesures ADX pour détecter la force de la tendance et ajuster automatiquement la sensibilité du RSI. L'idée clé est la suivante : lorsque le marché est en forte tendance, nous voulons que le RSI soit moins réactif aux replis et consolidations mineurs.

Fonctionnement

Composants centraux du calcul

  1. Calcul RSI standard : La base commence par le RSI traditionnel de Wilder utilisant des moyennes mobiles exponentielles des gains et pertes sur la période spécifiée.
  2. Comparaison ADX et ADXR : L'indicateur calcule à la fois l'ADX (Average Directional Index) et l'ADXR (ADX Rating). L'ADXR est simplement la moyenne de l'ADX actuel et de l'ADX d'il y a n périodes, fournissant un point de référence lissé pour la comparaison de la force de tendance.
  3. Logique de pondération adaptative :
    • Quand ADX < ADXR : Le marché est dans une phase d'affaiblissement ou de consolidation. L'indicateur produit la valeur RSI standard sans modification.
    • Quand ADX ≥ ADXR : Le marché est dans une phase de renforcement de tendance. L'indicateur applique une pondération adaptative pour amortir les oscillations du RSI.

Fonctionnement de la pondération

Lorsque l'ADX indique un renforcement de tendance, l'indicateur centre le RSI autour de 50, applique un amortissement proportionnel basé sur la force de la tendance, puis recentre le résultat. Des valeurs ADX plus fortes produisent plus d'amortissement, empêchant le RSI d'atteindre des niveaux extrêmes pendant les tendances puissantes. Le pourcentage de pondération permet aux traders d'ajuster l'agressivité avec laquelle l'indicateur réagit à la force de la tendance.

Paramètres expliqués

  • Période RSI : Période de rétroaction RSI standard. Les valeurs plus basses rendent le RSI plus sensible ; les valeurs plus élevées le rendent plus lisse. Le réglage par défaut fournit une réactivité équilibrée pour la plupart des périodes.
  • Période ADX : Période de rétroaction pour le calcul de l'ADX. Devrait généralement correspondre ou compléter la période RSI pour garantir que les deux composants analysent des périodes de marché similaires.
  • Pourcentage de pondération : Le pourcentage d'amortissement à appliquer pendant les tendances fortes. Des valeurs plus élevées créent plus d'amortissement, maintenant le RSI loin des extrêmes pendant les tendances puissantes. Des valeurs plus basses permettent un comportement RSI plus traditionnel même pendant les tendances.
  • ADX minimum : Le seuil en dessous duquel l'ADX est considéré faible et aucun amortissement n'est appliqué. Les valeurs en dessous déclenchent un comportement RSI standard, rendant l'indicateur réactif dans les marchés latéraux.
  • ADX maximum : Le plafond pour l'ADX dans le calcul d'amortissement. Les valeurs au-dessus sont limitées pour éviter un amortissement excessif pendant les tendances extrêmement fortes.
  • Niveau de surachat / Niveau de survente : Seuils traditionnels de surachat et de survente qui déclenchent des alertes. Ils définissent les zones où des opportunités de retournement ou de continuation peuvent émerger.

Applications pratiques

Suivi de tendance

Pendant les fortes tendances haussières, le Better RSI reste élevé mais n'atteint pas les niveaux extrêmes de surachat qui déclencheraient des signaux de sortie prématurés. Cela permet aux traders de rester dans des positions rentables plus longtemps sans être secoués par des corrections mineures.

Marchés latéraux

Lorsque l'ADX est bas (en dessous de l'ADXR), l'indicateur revient au comportement RSI standard, ce qui le rend excellent pour identifier les opportunités de retournement dans les marchés latéraux ou de consolidation.

Système d'alertes

L'indicateur fournit quatre types d'alertes :

  1. Entrée dans la zone de survente
  2. Sortie de la zone de survente
  3. Entrée dans la zone de surachat
  4. Sortie de la zone de surachat

Ces alertes incluent le symbole, la période, la valeur RSI et l'horodatage, permettant aux traders de surveiller plusieurs instruments sur plusieurs périodes sans observation constante des graphiques.

Avantages par rapport au RSI standard

  1. Moins de faux signaux : En reconnaissant la force de la tendance, l'indicateur évite les faux trades qui affligent les utilisateurs traditionnels du RSI.
  2. Conscient du contexte : La même lecture a des implications différentes selon que le marché est en tendance ou latéral.
  3. Comportement adaptatif : Ajuste automatiquement la sensibilité sans nécessiter d'intervention manuelle ou de changements de paramètres.
  4. Maintient la familiarité du RSI : Les traders habitués à l'interprétation du RSI peuvent facilement comprendre les lectures du Better RSI.

Considérations de stratégie de trading

Survente en tendance haussière : Lorsque le Better RSI atteint des niveaux de survente pendant une tendance haussière établie (ADX fort), cela représente souvent une opportunité d'achat à haute probabilité plutôt qu'un signal de retournement.

Surachat en tendance baissière : De même, des lectures de surachat pendant de fortes tendances baissières (ADX élevé) peuvent indiquer des points d'entrée courts optimaux plutôt que des retournements imminents.

Divergence : L'indicateur peut toujours être utilisé pour l'analyse de divergence. Cependant, les divergences sont plus fiables lorsque l'ADX diminue, indiquant un épuisement de tendance.

Analyse multi-périodes : Le Better RSI excelle lorsqu'il est utilisé sur plusieurs périodes. La direction de tendance de la période supérieure (où l'ADX est fort) peut guider le timing d'entrée de la période inférieure (où le RSI fournit des signaux précis).

Conclusion

Le Better RSI représente une évolution dans la conception des oscillateurs en reconnaissant que le contexte du marché compte. Plutôt que de traiter toute l'action des prix de manière égale, il reconnaît que les marchés en tendance et latéraux nécessitent des approches analytiques différentes. En ajustant ses calculs en fonction de la force de la tendance, le Better RSI fournit aux traders un outil plus intelligent et conscient du contexte pour chronométrer les entrées et sorties.

Le résultat est un indicateur qui maintient la simplicité intuitive du RSI original tout en réduisant considérablement les faux signaux et en améliorant les performances de trading globales dans des conditions de marché en tendance et latérales.

Note : Comme tous les indicateurs techniques, le Better RSI doit être utilisé dans le cadre d'un système de trading complet qui inclut une gestion des risques appropriée, un dimensionnement des positions et une confirmation de plusieurs sources. Aucun indicateur n'est infaillible, et les traders doivent toujours considérer les facteurs fondamentaux, les conditions du marché et leur propre tolérance au risque lors de la prise de décisions de trading.


Plus de l'auteur
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
The Linear Regression Volume Profile indicator combines linear regression analysis with volume distribution profiling to create a sophisticated market structure visualization tool. The foundation begins with linear regression calculation across a specified number of historical bars, computing both the slope (tilt) and y-intercept values that define the trend line's trajectory through price action. This regression line serves as the central axis around which volume distribution is analyzed, autom
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Oscillateur Elliott - Un outil d'analyse de momentum qui détecte les retournements de tendance à travers les motifs de convergence des moyennes mobiles. L'indicateur affiche des histogrammes bleus pour le momentum haussier et des histogrammes rouges pour les conditions baissières, tout en traçant automatiquement des lignes de tendance entre les pics et vallées significatifs. Système d'Alertes : Choisissez entre deux modes - Les Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true) se déclenchent im
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Le Solarwind No Repaint est un oscillateur technique qui applique la Transformation de Fisher aux données de prix normalisées, créant un indicateur basé sur histogramme qui identifie les points de retournement potentiels du marché. Cet indicateur convertit les mouvements de prix en distribution normale gaussienne, rendant les motifs cycliques et les changements de momentum plus visibles pour les traders. Fonctionnement L'indicateur traite les données de prix à travers plusieurs étapes computatio
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicateurs
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller L'indicateur FNCD constitue un outil avancé d'analyse technique qui combine la transformation de Fisher avec la normalisation statistique des prix pour créer un oscillateur sophistiqué. La base commence par la normalisation du score Z, où les données de prix sont standardisées en calculant combien d'écarts-types le prix actuel se situe de sa moyenne mobile sur une période spécifiée. Ce processus de normalisation transforme
FREE
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur Gamma-Trend est un outil de trading technique utilisé pour identifier la direction de la tendance et les points potentiels de retournement. Son objectif ultime est simple : identifier clairement les signaux d'entrée et de sortie. Sur le graphique, l'indicateur Gamma-Trend apparaît sous forme de lignes colorées qui changent selon la direction de la tendance : une couleur indique une tendance haussière, et une autre montre une tendance baissière. Il présente des niveaux de suivi qui s
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller The FNCD indicator represents an advanced technical analysis tool that combines Fisher transformation with statistical price normalization to create a sophisticated oscillator. The foundation begins with Z-score normalization, where price data is standardized by calculating how many standard deviations the current price sits from its moving average over a specified period. This normalization process transforms raw price mov
FREE
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'Indicateur de Pression Acheteurs-Vendeurs affiche le sentiment du marché sur plusieurs timeframes de M1 à D1. Il calcule les pourcentages de pression d'achat et de vente en utilisant une analyse de momentum de moyennes mobiles sur une période configurable. Le panneau visuel montre des barres de progression avec la force acheteuse en sarcelle et la dominance vendeuse en rouge, accompagnées de valeurs en pourcentage lorsque significatives. Chaque timeframe inclut une mesure de force de tendance
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'indicateur High Low Cloud Trend est un outil d'analyse technique basé sur les canaux qui identifie la direction de la tendance et les opportunités de retour à la moyenne grâce à des limites de prix adaptatives. Le système fonctionne en calculant le plus haut le plus élevé et le plus bas le plus bas sur une période de rétrospection spécifiée, créant des limites de canal externes qui définissent la plage de prix globale. Un canal interne secondaire utilise une période plus courte (un quart de la
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'indicateur MOON SNIPER est un outil de détection de cassures qui combine l'analyse de l'action des prix avec les mathématiques de la Distribution Gaussienne pour identifier des points d'entrée à haute probabilité dans le trading forex. Mécanisme Principal : L'indicateur calcule les niveaux de support et de résistance en utilisant la distribution statistique des prix plutôt que les points pivots traditionnels. Il applique les principes de la Distribution Gaussienne pour déterminer où le prix es
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Trois systèmes de bandes RSI séparés affichés simultanément sur votre graphique pour une analyse complète du marché. Chaque système calcule des niveaux de support et résistance basés sur les valeurs RSI avec des périodes et seuils personnalisables. L'indicateur fournit des signaux de trading visuels à travers des marqueurs flèches lorsque le prix franchit les bandes calculées. Les signaux longs apparaissent quand le prix monte au-dessus de la bande inférieure après avoir été en dessous, tandis q
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Ashod Scalper -  Oscillator of a Moving Average MACD Strategy This indicator calculates MACD from Oscillator of a Moving Average  values to identify precise scalping entry points. The system detects momentum shifts when the fast exponential moving average crosses the slow exponential moving average, then filters these signals through a secondary signal line smoothing. Arrows appear on the chart at the exact moment of crossover, with green arrows marking long entries below candles and red arrows
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Indicateur Kagi Avancé avec Adaptation ATR et Alertes Intelligentes Transformez votre analyse des prix avec cet indicateur Kagi professionnel qui filtre le bruit du marché et met en évidence les véritables changements de tendance. Basé sur les méthodes traditionnelles japonaises de graphiques des marchés du riz des années 1870, cet outil se concentre uniquement sur les mouvements de prix significatifs tout en ignorant les fluctuations temporelles. Fonctionnalités Principales: Méthodes Duales de
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Fair Value Gap Indicator This indicator identifies three-candle price imbalances where the middle candle's range is not fully overlapped by adjacent candles. These gaps reveal temporary order flow disruptions caused by sudden buying or selling pressure during volatile periods. Volume Filter The volume filter ensures gaps appear only when backed by meaningful trading activity. Bullish gaps require positive candle direction (close above open), bearish gaps require negative direction (close below o
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitaires
Trading Utility with Integrated AI Demo In Comments. A comprehensive trading assistant that puts control at your fingertips. The tool streamlines order execution and position management while offering intelligent support through multiple AI providers. TRADE - Execute long and short positions with hedge capabilities. Configure stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels with precision. Place pending orders and manage volume settings. The interface supports both MARKET and HEDGE modes with adjusta
RSI Better Version mt5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Le Better RSI est une version améliorée de l'indice de force relative (RSI) traditionnel qui intègre une pondération de l'indice directionnel moyen (ADX) pour résoudre l'une des faiblesses fondamentales du RSI classique : les faux signaux pendant les marchés à forte tendance. Le problème avec le RSI traditionnel L'oscillateur RSI standard, développé par J. Welles Wilder Jr., mesure l'amplitude des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente. Cependant, pend
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis