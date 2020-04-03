BreakTheCage EA

Exigences minimales

Type de compte : ECN / RAW / FAIBLE Spread





Courtiers recommandés : IC Markets, IC Trading ou courtiers ECN similaires





Dépôt minimum : 500 $ (effet de levier de 1:500)





Dépôt recommandé : 1 000 $ (effet de levier de 1:500)





Effet de levier minimum : 1:100 (1:500 recommandé)





VPS : requis pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7





Fonctionnalités principales

Stratégie de rupture de range automatisée avec heures de range ajustables





Dimensionnement dynamique des positions : Fixe, Fixe par solde, Pourcentage de risque ou Montant fixe





Gestion avancée des stops : Seuil de rentabilité, stop suiveur et stop loss/take profit dynamiques





Système de filtrage des ranges pour éviter les fausses ruptures





Limites de trading et contrôles temporels (nombre maximal de trades, heures de clôture, suppression des ordres en attente)





Tableau de bord graphique intégré et mode débogage





Entièrement optimisé pour XAU/USD et les paires majeures (1 minute) Période recommandée)





Paramètres clés

Risque et volume : Lots fixes, Lots fixes par monnaie, Pourcentage de risque, Risque par monnaie





Stops et objectifs : Pips StopLoss, Pips TakeProfit, ModeCalcStop, ModeCalcCible





Gestion : ValeurDéclencheurBEStop, ValeurDéclencheurTSLT, ValeurTSL, ValeurPasTSL





Limites : NombreTotalMaxTrades, NombreMaxShortTrades, NombreMinimumPoints, NombreMaxPointsPlage





Durée : HeureSuppressionOrdres, HeureClôturePositions





Autres : NombreMagique, CommentaireGraphique, ModeDébogage





Paramètres recommandés (exemple EUR/USD)

Plage horaire : 02:00 – 05:00 (pré-session de Londres)





Risque : 1 % par transaction (VOLUME_PERCENT)





Mode Stop : FACTEUR_MODE_CALCUL = 0,5





Nombre total maximal de transactions : 1





Période : M1





Fonctionnement continu sur VPS





Problèmes courants

L'EA ne trade pas : Vérifiez le fuseau horaire du courtier et les paramètres de trading automatique.





Erreurs de lot : Assurez-vous que le courtier prend en charge la taille et la marge des lots.





Clôtures inattendues : Vérifiez la limite ClosePositionsHour ou MaxTrades.