BreakTheCage EA

Exigences minimales
Type de compte : ECN / RAW / FAIBLE Spread

Courtiers recommandés : IC Markets, IC Trading ou courtiers ECN similaires

Dépôt minimum : 500 $ (effet de levier de 1:500)

Dépôt recommandé : 1 000 $ (effet de levier de 1:500)

Effet de levier minimum : 1:100 (1:500 recommandé)

VPS : requis pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7

Fonctionnalités principales
Stratégie de rupture de range automatisée avec heures de range ajustables

Dimensionnement dynamique des positions : Fixe, Fixe par solde, Pourcentage de risque ou Montant fixe

Gestion avancée des stops : Seuil de rentabilité, stop suiveur et stop loss/take profit dynamiques

Système de filtrage des ranges pour éviter les fausses ruptures

Limites de trading et contrôles temporels (nombre maximal de trades, heures de clôture, suppression des ordres en attente)

Tableau de bord graphique intégré et mode débogage

Entièrement optimisé pour XAU/USD et les paires majeures (1 minute) Période recommandée)

Paramètres clés
Risque et volume : Lots fixes, Lots fixes par monnaie, Pourcentage de risque, Risque par monnaie

Stops et objectifs : Pips StopLoss, Pips TakeProfit, ModeCalcStop, ModeCalcCible

Gestion : ValeurDéclencheurBEStop, ValeurDéclencheurTSLT, ValeurTSL, ValeurPasTSL

Limites : NombreTotalMaxTrades, NombreMaxShortTrades, NombreMinimumPoints, NombreMaxPointsPlage

Durée : HeureSuppressionOrdres, HeureClôturePositions

Autres : NombreMagique, CommentaireGraphique, ModeDébogage

Paramètres recommandés (exemple EUR/USD)
Plage horaire : 02:00 – 05:00 (pré-session de Londres)

Risque : 1 % par transaction (VOLUME_PERCENT)

Mode Stop : FACTEUR_MODE_CALCUL = 0,5

Nombre total maximal de transactions : 1

Période : M1

Fonctionnement continu sur VPS

Problèmes courants
L'EA ne trade pas : Vérifiez le fuseau horaire du courtier et les paramètres de trading automatique.

Erreurs de lot : Assurez-vous que le courtier prend en charge la taille et la marge des lots.

Clôtures inattendues : Vérifiez la limite ClosePositionsHour ou MaxTrades.
Produits recommandés
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
Experts
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. The search for patterns is carried out by the universal Zigzag, Peak ZigZag, which was specially adapted to work in this EA. Through the use of the trace mode (when scanning patterns is performed on several Zig-zags with different Peak dist, see the description of the parameters), various AB = CD patterns from t
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
Portfolio Ufo MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
YaY
Sergey Shevchenko
Experts
Conseiller Révolutionnaire pour le Trading sur le Forex Nous vous présentons le dernier conseiller en trading Forex qui révolutionnera votre compréhension des possibilités du trading automatisé ! Cet outil unique est développé en utilisant les technologies les plus avancées et des années d'expérience des traders professionnels. Caractéristiques Clés de Notre Conseiller : Rentabilité Élevée : Notre conseiller peut générer des profits significatifs même dans les conditions de marché les plus diffi
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
Experts
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) Overview Wallstreet Scalper is a breakout-style Expert Advisor built for U.S. indices (US30, US500, US100) on the M5 timeframe. The EA seeks to capture momentum when price breaks out of recent highs or lows, while applying layered protective mechanisms to keep risk under control. It is optimized for both personal trading and prop-firm challenges , with a unique ATR-based system that adapts all key distances to market volatility. Core Strategy Break
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Experts
Description de EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarien sur M30 avec confluences et gestion du risque en % Vue d’ensemble EURUSD_Gangorra_Risk est un Expert Advisor professionnel de réversion à la moyenne (mean-reversion) conçu pour EURUSD en M30 (il peut aussi fonctionner sur d’autres paires/périodes avec ajustement des paramètres). Il détecte les touches/approches du prix sur des zones de support/résistance (Donchian/Bollinger) et confirme l’entrée grâce à des confluence
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les
AGE Pro
Shanker Manokaran
Experts
Adaptive Grid Elite Pro Real Trading Results Live Trading Performance https://www.mql5.com/en/signals/2322688 MT5 Indicator only https://www.mql5.com/en/market/product/144789 Overview Adaptive Grid Elite Pro is a sophisticated multi-currency portfolio trading system that combines advanced grid technology with intelligent risk management. Unlike traditional grid systems that operate on individual currency pairs, this EA employs a unified portfolio approach to manage positions across multiple corr
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Experts
Quantum Index — Expert Advisor for Index Trading Live Signal       Key Features: Supported Instruments: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex ( ECN or Prime account).    Average Monthly Activity: 100–200 orders Expected Profit: 10–20% per month Maximum Drawdown: Up to 20% with default lot settings Description: Quantum Index is a high-precision, reliable, and profitable expert advisor designed for automated trading on major stock indices. It is fully optimized for RoboForex broker
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experts
Vous cherchez à maximiser vos gains et à minimiser vos risques ? SENTINEL Heikin-Ashi combine les signaux Heikin-Ashi avec la robustesse de la gestion des risques du module SENTINEL, optimisé pour vous offrir des outils avancés et faciles à utiliser. Points de départ (testé en 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adaptable à divers actifs et périodes Identifiez des opportunités précises : Saisissez des opérations rentables grâce à la combinaison des signaux Heikin-Ashi, RSI et le nouvea
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
Experts
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Experts
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
Nasdaq Smart Collector
Dmitrij Petrenko
Experts
Nasdaq     Smart Collector Automated intraday  trading , not scalping! The trading system is expected to make money both when the market rises and when it declines. I do not offer any gifts or bonuses for purchases or positive feedback! The Nasdaq Smart Collector advisor has been tested in a closed test, showed excellent results, is worthy of respect, and does not require marketing tricks or manipulations. The Nasdaq   index consists of the largest tech companies in the United States and is gro
Gold Bars AI
Irina Selezneva
Experts
Madames, Messieurs, Nous avons le plaisir de vous présenter notre technologie avancée d'apprentissage automatique conçue pour le trading réussi sur le marché des changes (FOREX). Nos experts en finance et en apprentissage profond ont développé une stratégie de retour à la moyenne pour la paire de devises XAUUSD, qui démontre une amélioration des performances 10 fois supérieure à celle des systèmes traditionnels basés sur des indicateurs. Notre stratégie utilise exclusivement les prix et leurs d
Consistent Growth EA
Warren Giddings
Experts
Consistent Growth EA: The Ultimate Long-Term Trading Solution ***Consistent Growth EA has allowed me to build up my trading accounts, go full time with my trading, quit my job, and enjoy my days as I see fit while making hefty and consistent profits. Before using this EA, I was constantly bouncing from one shiny strategy to the next with each promising me huge profits and then ending up with nothing but disappointment and endless blown accounts. I got tired of the b.s. - So, I decided to get ser
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Experts
Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременн
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Experts
Trading manually is high risk, stop losing money. Every successful trader knows indexes always rise. Built to profit 300%+ faster instead of waiting. Revolutionize your trading experience and profit 24/7, even while you sleep! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" directly. 3. Built on Google Gemini AI. One Step Setup:  Any Index Symbol/
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experts
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
MoonWalker MT5
Wei Tu
Experts
MoonWalkerEA is an intelligent forex trading advisor that employs a nighttime scalping strategy. MT4 version User Manual Supported currency pairs: AUDCAD,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,USDCHF Features: - Full automatic mode, automatically switch pairs every month - Automatically detects the time zone and daylight saving time - One order at a time, no martingale and grid - Avoid slippage to the greatest extent by pending orders - Advanced algorithms for tra
Correct Approach Extrapolation
Ivan Simonika
Experts
Correct Approach   is a multi-currency multi-functional Expert Advisor that works on any time frame and in any market conditions. The robot is based on an averaging system with a non-geometric progression of building a trading grid. Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limit. Building a trading grid taking into account important internal levels. Possibility to adjust trading aggressiveness. The Expert Advisor comes with proven templates for variou
Gold Spearhead
Maksim Dmitriev
Experts
Gold Spearhead est un système d’intelligence artificielle basé sur la méthode LSTM avec apprentissage par renforcement utilisant un réseau Q profond (DQN). Le calcul et l'entraînement du système ont pris plus d'une semaine sur un cluster de serveurs GPU, et les poids finaux du modèle dépassent 20 Go. Les trades s’ouvrent sur une continuation ou inversion de tendance lorsque les conditions offrent le pourcentage de réussite le plus élevé (pas de martingale, pas de trading en grille, changement de
Gold Breaout H15
Ahmad Moddarisi
Experts
The Expert Advisor has been developed for XAUUSD M60 based on Linear Regression,Keltner Channel, HeikenAshi and pending orders. It has been back tested on over 15-year tick data with 99% quality of modelling. The screenshots attached feature the robustness test by Monte Carlo analysis with 200 simulations. A broker with a small spread and slippage is recommended for better performance. No need to set up any parameters, these settings are optimized. Check my other products. They work well in comb
Awkkkmot FX
Neiljun Sampan Cataag
Experts
THIS EA HAD A WINRATE OF 80% !!! How to use: The EA must be attached to  ONLY  one chart Symbol must be  EURUSD . Timeframe should be M5. Minimum deposit 100 USD. Recommended leverage 1:50 - 1:500. The EA should run on a VPS continuously. Recommended Inputs: Use Risk Percent: true Risk Percent: 1 Lot Size: 0.01 Target Points: 100 Magic Number: 123456789 Recommended broker: XM  or any broker that has a lower spread. If you choose XM as your broker please select MT5 for trading platform type an
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
RTR No Hard Stop Losses
Retail Trading Realities LTD
Experts
[signal] [ back test $10k to $94million ] [ back test risk% = 0.10 ] [ back test risk% = 0.2 0 ] [single symbol settings] [set files]   [ inputs explained ] ******Live Signal +107.00% (26/02/2025)********** RTR No Hard Stop Losses algo EA for MT5 Load this EA onto any Forex M5 chart like EURUSD/GBPUSD/USDJPY has to be a 24hr market . High win rate approx. 78.00% Trend following with high % win rate . No Martingale . There is a trailing stop for all trades on the higher timeframe . Multiple Symbo
Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin
4.33 (12)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Experts
PCA Pairs Trader Pro — c’est un conseiller expert qui, sur la base de la méthode des composantes principales (PCA), trouve automatiquement la paire d’actifs optimale au sein d’un portefeuille de cinq instruments et construit entre eux une position de couverture neutre au marché composée de deux positions : LONG et SHORT. Contrairement au trading de paires classique, où seule une paire est analysée, PCA Pairs Trader Pro effectue une analyse statistique multidimensionnelle, révèle des schémas cach
GbpUsd Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.68 (135)
Experts
The GBPUSD Robot MT5 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the   GBP/USD   currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to   identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD.  The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-E
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (305)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.3 (20)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (7)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (480)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Remstone
Remstone
5 (3)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain.
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.57 (21)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (120)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (3)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 390 $, 20 exemplaires suivants : 550 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.33 (63)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
AiQ
William Brandon Autry
4.85 (33)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis