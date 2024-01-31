Zenith Zone Bot MT5

4.33

Présentation du Zenith Zone Bot pour les traders et les challengers de PropFirms. Ce robot utilise une stratégie unique basée sur des indicateurs techniques et fondamentaux spécialement développés, affinés au fil d'une année de recherche dédiée.

La stratégie Zenith Zone se déploie en quatre étapes complètes :

  1. Niveaux d'offre et de demande vérifiés : Le robot commence par calculer les niveaux d'offre et de demande vérifiés, permettant des points d'entrée et de sortie précis sur le marché.

  2. Absorption de liquidité : En utilisant des algorithmes avancés, le robot évalue l'absorption de liquidité pour la paire de trading, optimisant l'exécution des transactions et minimisant le glissement.

  3. Performance relative quotidienne : La stratégie intègre une évaluation robuste de la performance relative quotidienne de la paire de trading, assurant des réponses adaptatives aux conditions changeantes du marché.

  4. Analyse d'actualités impactantes : En temps réel, le Bot évalue l'impact des actualités importantes liées à la paire de trading le jour même, offrant une approche de trading dynamique et réactive.

Ce qui distingue ce robot de trading, c'est la profondeur de l'analyse dérivée d'indicateurs spécialement conçus. Ces indicateurs résultent de tests manuels rigoureux sur un an, combinés à plus de cinq ans d'expérience dans la programmation de robots de trading pour le marché MQL. Cela garantit un outil de trading fiable et efficace qui se démarque dans le paysage concurrentiel.

Aucune optimisation n'est nécessaire ; les meilleures options sont définies par défaut.

Principales caractéristiques de l'EA :

  • Options PropFirm ajoutées
  • Faible tirage, inférieur à 10%
  • Pas de grille ni de martingale.
  • Ratio TP/SL standard
  • Gestion des risques de capital
  • Paramètres optimisés par défaut
  • Un système FOREX complet qui gère tous les éléments du trading automatique.


How do I get more information about the EA?

Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2272590

Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/112046/


Recommendations:

    • Currency pair: Multi-currency - Just attach the EA to GBPAUD chart
    • Timeframe: H1
    • Minimum deposit : $1000
    • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
    • Brokers : Common brokers and PropFirms
    • IMPORTANT: Read the documentations carefully!
    • Account type: Hedge


    Avis 3
    frogeatrader
    49
    frogeatrader 2024.02.12 22:58 
     

    This Zenith EA looks very promissing from MT5 real tick back tests, it does have some protential to pass Propfirm and run on funded account. The vendor's support is fast and helpful. Thanks for provided such nice robot.

    Hassanien Saleh
    315
    Hassanien Saleh 2024.02.05 09:08 
     

    Zenith looks like a brilliant EA , done alot of backtesting and the results are excellent.

    Ok tested the EA in demo for 2 weeks and the results were very good, now will go live.

    KingroadCZ
    139
    KingroadCZ 2025.01.21 16:23 
     

    The first test week on a 50k FTMO account and the FTMO setup ended -2400.There were a total of 17 trades of which 6 were wins. We will see what happens next. After a week it's too early to draw complete conclusions. I will continue to update the review.

    EDIT 6.6.25-So after 5 months I can say that this EA is not profitable.EA is quite unprofitable. A loss of $140 on five trades in 3 days. zero win

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Réponse du développeur Mohammadmahdi Sanei 2025.01.21 18:09
    Thank you for your precise feedback. I will contact you privately yo help you pass the FTMO challenge
    frogeatrader
    49
    frogeatrader 2024.02.12 22:58 
     

    This Zenith EA looks very promissing from MT5 real tick back tests, it does have some protential to pass Propfirm and run on funded account. The vendor's support is fast and helpful. Thanks for provided such nice robot.

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Réponse du développeur Mohammadmahdi Sanei 2024.02.13 06:45
    It is promising that you are interested and satisfied by Zenith EA. Happy trading my Friend.
    Hassanien Saleh
    315
    Hassanien Saleh 2024.02.05 09:08 
     

    Zenith looks like a brilliant EA , done alot of backtesting and the results are excellent.

    Ok tested the EA in demo for 2 weeks and the results were very good, now will go live.

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Réponse du développeur Mohammadmahdi Sanei 2024.02.13 06:43
    Thank you, do my best to attract your satisfaction.
