Zenith Zone Bot MT5

Présentation du Zenith Zone Bot pour les traders et les challengers de PropFirms. Ce robot utilise une stratégie unique basée sur des indicateurs techniques et fondamentaux spécialement développés, affinés au fil d'une année de recherche dédiée.

La stratégie Zenith Zone se déploie en quatre étapes complètes :

Niveaux d'offre et de demande vérifiés : Le robot commence par calculer les niveaux d'offre et de demande vérifiés, permettant des points d'entrée et de sortie précis sur le marché. Absorption de liquidité : En utilisant des algorithmes avancés, le robot évalue l'absorption de liquidité pour la paire de trading, optimisant l'exécution des transactions et minimisant le glissement. Performance relative quotidienne : La stratégie intègre une évaluation robuste de la performance relative quotidienne de la paire de trading, assurant des réponses adaptatives aux conditions changeantes du marché. Analyse d'actualités impactantes : En temps réel, le Bot évalue l'impact des actualités importantes liées à la paire de trading le jour même, offrant une approche de trading dynamique et réactive.

Ce qui distingue ce robot de trading, c'est la profondeur de l'analyse dérivée d'indicateurs spécialement conçus. Ces indicateurs résultent de tests manuels rigoureux sur un an, combinés à plus de cinq ans d'expérience dans la programmation de robots de trading pour le marché MQL. Cela garantit un outil de trading fiable et efficace qui se démarque dans le paysage concurrentiel.

Aucune optimisation n'est nécessaire ; les meilleures options sont définies par défaut.

Principales caractéristiques de l'EA :

Options PropFirm ajoutées

Faible tirage, inférieur à 10%

Pas de grille ni de martingale.

Ratio TP/SL standard

Gestion des risques de capital

Paramètres optimisés par défaut

Un système FOREX complet qui gère tous les éléments du trading automatique.





How do I get more information about the EA?

Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2272590 Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/112046/



Recommendations:



Currency pair: Multi-currency - Just attach the EA to GBPAUD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $1000

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms



IMPORTANT: Read the documentations carefully!

Account type: Hedge



