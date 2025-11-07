AI Forecasts MT5

Indicateur AI Forecasts pour MT5 :
Système de Prédiction Future avec Intelligence Artificielle et Apprentissage Profond (IA + ML)
_ Principales Caractéristiques :

  • Vision future jusqu'à 20 bougies basée sur l'analyse dynamique des données

  • Convient au trading scalping

  • Graphiques de prédiction multicolores reflétant les niveaux de confiance avec compteur de pips blanc à côté du statut Achat/Vente actuel

  • Zones de probabilité montrant les trajectoires de prix attendues avec marge de changement de probabilité et direction

  • Analyse multivariée principalement basée sur l'indicateur Shock Pullback, incluant :

  • Calcul et étude des zones de Pullback, ouvertures et fermetures de gaps

  • Signaux de pente, accélération, décélération et rebond générés par des flèches jaunes

  • Calcul des angles Zigzag et des zones de rupture/tendance haussière

  • Analyse des modèles de flags et autres motifs

  • Modélisation et analyse des zones d'accumulation et des gaps et leur impact sur le mouvement futur

  • Intégration des motifs graphiques dans les calculs de prédiction

Intelligence Artificielle :
Architecture Neuronale Avancée conçue dans l'environnement MQL5 "Note : Le système d'apprentissage et d'IA est interne, non externe, et ne dépend pas de Python ou autres"

_ 5 Couches Neuronales Profondes :
• Première couche : 32 cellules neuronales (24 entrées de caractéristiques)
• Deuxième couche : 16 cellules neuronales
• Troisième couche : 8 cellules neuronales
• Quatrième couche : 4 cellules neuronales
• Cinquième couche : 2 cellules (sorties de prédiction et confiance)

  • Mécanisme d'Attention Intelligente :
    Focus dynamique sur les caractéristiques les plus importantes

  • Mise à jour automatique des poids d'analyse et d'attention basée sur la performance des calculs et modèles intégrés

_ Caractéristiques Analysées (24 caractéristiques avancées) :

  • Flux d'ordres et pression d'achat/vente

  • Momentum des prix et volatilité dynamique

  • Motifs de gaps et ruptures

  • Indicateurs de volume et force relative

  • Analyse des lignes de rupture cachées et niveaux critiques et autres

  • Mécanisme d'Apprentissage Intelligent et Spécifications

  • Système d'Apprentissage Adaptatif Continu :

  • Apprentissage cumulatif à partir de chaque trade et prédiction antérieure

  • Mémoire dynamique avec capacité de 1000 échantillons d'entraînement

  • Mise à jour automatique des poids neuronaux basée sur le taux d'erreur

  • Équilibrage automatique entre les cycles d'apprentissage réussis et échoués

  • Spécifications Techniques Avancées :

  • Taux d'apprentissage adaptatif de 0,0005 à 0,008

  • Calcul d'auto-confiance pour chaque prédiction

  • Détection automatique du contexte de marché (tendance, range, haute volatilité)

  • Amélioration continue de la précision du modèle dans le temps

_ Système de Mémoire et Stockage :

  • Récupération intelligente des données des sessions précédentes

  • Intégration automatique des résultats des tests avec le trading réel

  • Indicateurs de Performance et Efficacité :

  • Réponse rapide aux changements de marché

  • Amélioration continue des taux d'apprentissage basée sur la performance

  • Surveillance en direct de la qualité des prédictions et de la stabilité du modèle

  • Convient à toutes les paires et timeframes

  • Convient et excellent pour les trades Scalping

  • Analyse avancée non disponible dans les indicateurs traditionnels

  • Intégration fluide avec vos autres stratégies de trading

_ Cet indicateur est entièrement basé sur la version plus complète contenant la plupart des graphiques d'analyse visibles et cachés de l'indicateur Shock Pullback V 3.5, qui contient également la fonction de prédiction future intégrée IA + ML. Vous pouvez obtenir la version étendue sur le MT5 Stor :
https://www.mql5.com/en/market/product/145042

_ Il y aura quelques mises à jour futures pour améliorer continuellement les performances et les prédictions futures.


