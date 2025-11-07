AI Forecasts MT5
- Indicateurs
- Suleiman Alhawamdah
- Version: 1.1
- Activations: 10
Indicateur AI Forecasts pour MT5 :
Système de Prédiction Future avec Intelligence Artificielle et Apprentissage Profond (IA + ML)
_ Principales Caractéristiques :
-
Vision future jusqu'à 20 bougies basée sur l'analyse dynamique des données
-
Convient au trading scalping
-
Graphiques de prédiction multicolores reflétant les niveaux de confiance avec compteur de pips blanc à côté du statut Achat/Vente actuel
-
Zones de probabilité montrant les trajectoires de prix attendues avec marge de changement de probabilité et direction
-
Analyse multivariée principalement basée sur l'indicateur Shock Pullback, incluant :
-
Calcul et étude des zones de Pullback, ouvertures et fermetures de gaps
-
Signaux de pente, accélération, décélération et rebond générés par des flèches jaunes
-
Calcul des angles Zigzag et des zones de rupture/tendance haussière
-
Analyse des modèles de flags et autres motifs
-
Modélisation et analyse des zones d'accumulation et des gaps et leur impact sur le mouvement futur
-
Intégration des motifs graphiques dans les calculs de prédiction
Intelligence Artificielle :
Architecture Neuronale Avancée conçue dans l'environnement MQL5 "Note : Le système d'apprentissage et d'IA est interne, non externe, et ne dépend pas de Python ou autres"
_ 5 Couches Neuronales Profondes :
• Première couche : 32 cellules neuronales (24 entrées de caractéristiques)
• Deuxième couche : 16 cellules neuronales
• Troisième couche : 8 cellules neuronales
• Quatrième couche : 4 cellules neuronales
• Cinquième couche : 2 cellules (sorties de prédiction et confiance)
-
Mécanisme d'Attention Intelligente :
Focus dynamique sur les caractéristiques les plus importantes
-
Mise à jour automatique des poids d'analyse et d'attention basée sur la performance des calculs et modèles intégrés
_ Caractéristiques Analysées (24 caractéristiques avancées) :
-
Flux d'ordres et pression d'achat/vente
-
Momentum des prix et volatilité dynamique
-
Motifs de gaps et ruptures
-
Indicateurs de volume et force relative
-
Analyse des lignes de rupture cachées et niveaux critiques et autres
-
Mécanisme d'Apprentissage Intelligent et Spécifications
-
Système d'Apprentissage Adaptatif Continu :
-
Apprentissage cumulatif à partir de chaque trade et prédiction antérieure
-
Mémoire dynamique avec capacité de 1000 échantillons d'entraînement
-
Mise à jour automatique des poids neuronaux basée sur le taux d'erreur
-
Équilibrage automatique entre les cycles d'apprentissage réussis et échoués
-
Spécifications Techniques Avancées :
-
Taux d'apprentissage adaptatif de 0,0005 à 0,008
-
Calcul d'auto-confiance pour chaque prédiction
-
Détection automatique du contexte de marché (tendance, range, haute volatilité)
-
Amélioration continue de la précision du modèle dans le temps
_ Système de Mémoire et Stockage :
-
Récupération intelligente des données des sessions précédentes
-
Intégration automatique des résultats des tests avec le trading réel
-
Indicateurs de Performance et Efficacité :
-
Réponse rapide aux changements de marché
-
Amélioration continue des taux d'apprentissage basée sur la performance
-
Surveillance en direct de la qualité des prédictions et de la stabilité du modèle
-
Convient à toutes les paires et timeframes
-
Convient et excellent pour les trades Scalping
-
Analyse avancée non disponible dans les indicateurs traditionnels
-
Intégration fluide avec vos autres stratégies de trading
_ Cet indicateur est entièrement basé sur la version plus complète contenant la plupart des graphiques d'analyse visibles et cachés de l'indicateur Shock Pullback V 3.5, qui contient également la fonction de prédiction future intégrée IA + ML. Vous pouvez obtenir la version étendue sur le MT5 Stor :
https://www.mql5.com/en/market/product/145042
_ Il y aura quelques mises à jour futures pour améliorer continuellement les performances et les prédictions futures.