AI Forecasts MT5

Indicateur AI Forecasts pour MT5 :

Système de Prédiction Future avec Intelligence Artificielle et Apprentissage Profond (IA + ML)

_ Principales Caractéristiques :

Vision future jusqu'à 20 bougies basée sur l'analyse dynamique des données

Convient au trading scalping

Graphiques de prédiction multicolores reflétant les niveaux de confiance avec compteur de pips blanc à côté du statut Achat/Vente actuel

Zones de probabilité montrant les trajectoires de prix attendues avec marge de changement de probabilité et direction

Analyse multivariée principalement basée sur l'indicateur Shock Pullback, incluant :

Calcul et étude des zones de Pullback, ouvertures et fermetures de gaps

Signaux de pente, accélération, décélération et rebond générés par des flèches jaunes

Calcul des angles Zigzag et des zones de rupture/tendance haussière

Analyse des modèles de flags et autres motifs

Modélisation et analyse des zones d'accumulation et des gaps et leur impact sur le mouvement futur

Intégration des motifs graphiques dans les calculs de prédiction

Intelligence Artificielle :

Architecture Neuronale Avancée conçue dans l'environnement MQL5 "Note : Le système d'apprentissage et d'IA est interne, non externe, et ne dépend pas de Python ou autres"

_ 5 Couches Neuronales Profondes :

• Première couche : 32 cellules neuronales (24 entrées de caractéristiques)

• Deuxième couche : 16 cellules neuronales

• Troisième couche : 8 cellules neuronales

• Quatrième couche : 4 cellules neuronales

• Cinquième couche : 2 cellules (sorties de prédiction et confiance)

Mécanisme d'Attention Intelligente :

Focus dynamique sur les caractéristiques les plus importantes

Mise à jour automatique des poids d'analyse et d'attention basée sur la performance des calculs et modèles intégrés

_ Caractéristiques Analysées (24 caractéristiques avancées) :

Flux d'ordres et pression d'achat/vente

Momentum des prix et volatilité dynamique

Motifs de gaps et ruptures

Indicateurs de volume et force relative

Analyse des lignes de rupture cachées et niveaux critiques et autres

Mécanisme d'Apprentissage Intelligent et Spécifications

Système d'Apprentissage Adaptatif Continu :

Apprentissage cumulatif à partir de chaque trade et prédiction antérieure

Mémoire dynamique avec capacité de 1000 échantillons d'entraînement

Mise à jour automatique des poids neuronaux basée sur le taux d'erreur

Équilibrage automatique entre les cycles d'apprentissage réussis et échoués

Spécifications Techniques Avancées :

Taux d'apprentissage adaptatif de 0,0005 à 0,008

Calcul d'auto-confiance pour chaque prédiction

Détection automatique du contexte de marché (tendance, range, haute volatilité)

Amélioration continue de la précision du modèle dans le temps

_ Système de Mémoire et Stockage :

Récupération intelligente des données des sessions précédentes

Intégration automatique des résultats des tests avec le trading réel

Indicateurs de Performance et Efficacité :

Réponse rapide aux changements de marché

Amélioration continue des taux d'apprentissage basée sur la performance

Surveillance en direct de la qualité des prédictions et de la stabilité du modèle

Convient à toutes les paires et timeframes

Convient et excellent pour les trades Scalping

Analyse avancée non disponible dans les indicateurs traditionnels

Intégration fluide avec vos autres stratégies de trading

_ Cet indicateur est entièrement basé sur la version plus complète contenant la plupart des graphiques d'analyse visibles et cachés de l'indicateur Shock Pullback V 3.5, qui contient également la fonction de prédiction future intégrée IA + ML. Vous pouvez obtenir la version étendue sur le MT5 Stor :

https://www.mql5.com/en/market/product/145042

_ Il y aura quelques mises à jour futures pour améliorer continuellement les performances et les prédictions futures.