Mean Reversion Probability MT5
Mean Reversion Probability – Indicateur de Retournement Statistique
Description courte
Indicateur institutionnel qui calcule la probabilité statistique de retour vers la moyenne mobile 200, à partir de l’analyse des sur-extensions historiques. Il identifie les zones de fatigue du marché avec une précision quantitative.
Fonctionnalités principales
✓ Analyse statistique avancée – Base de données de plus de 500 extensions historiques pour calculer des probabilités réelles
✓ Score de probabilité (0–99%) – Quantifie la chance exacte de retour à la moyenne
✓ Détection de fatigue – Mesure la durée et l’intensité des sur-extensions
✓ Normalisation multi-actifs – S’adapte automatiquement (Forex, Indices, Or, Crypto, CFD)
✓ Alertes intelligentes – Signaux rares mais hautement fiables (probabilité >80%, durée >15 barres)
✓ Affichage institutionnel – Design sobre et hiérarchisé pour une lecture rapide
Méthodologie
L’indicateur analyse en temps réel :
-
Distance normalisée prix / MA200 (en ATR)
-
Durée de l’extension depuis le dernier retour
-
Temps jusqu’au maximum de sur-extension
-
Comparaison avec les moyennes historiques
Calcul de probabilité :
-
Score distance (max 60%) : ratio actuel vs historique
-
Score durée (max 40%) : durée d’extension vs moyenne
-
Bonus fatigue (+15%) : si durée > 1.5× temps au maximum
-
Bonus extrême (+10%) : si distance > 2.5 ATR
Utilisation recommandée
Setup institutionnel :
-
Attendre probabilité >70% + distance >1.5 ATR
-
Confirmer avec durée d’extension élevée (histogramme vert)
-
Alerte rouge-orange = signal de retournement imminent
-
Trader le retour vers la MA200
-
Timeframes : H1, H4, Daily (minimum 1000 barres d’historique)
-
Symboles : Tous (auto-adaptation par détection du symbole)
Paramètres
MA_Period (200) – Période de la moyenne mobile de référence
ATR_Period (14) – Période de volatilité pour normalisation
Statistics_Period (500) – Fenêtre historique d’apprentissage
Extension_Threshold (1.5) – Seuil d’extension ATR
Extreme_Threshold (2.5) – Seuil de zone extrême
Show_Distance/Duration – Affichage optionnel
Affichage
-
Ligne bleue royale (4px) : Probabilité de retournement
-
Ligne or fine : Distance normalisée (optionnel)
-
Histogramme vert : Durée d’extension (optionnel)
-
Flèches rouge-orange : Alertes critiques
-
Niveaux : 30%, 50%, 70%, 90%