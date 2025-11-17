Line Chart Signals PRO

Line Chart PRO EA est un outil d'alerte de signal polyvalent qui affiche des lignes de signal personnalisables directement sur votre graphique. Déplacez et positionnez simplement ces lignes n'importe où sur le graphique pour définir vos niveaux de prix souhaités. Lorsque le prix touche ou franchit vos lignes positionnées, vous recevez des alertes pop-up instantanées, vous tenant informé des mouvements importants du marché sans surveillance constante du graphique. Parfait pour les traders qui souhaitent une gestion visuelle et flexible des signaux avec des notifications en temps réel.

