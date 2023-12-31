Mr Beast Paterns with alerts

El indicador "MR BEAST PATTERNS WITH ALERTS" es una herramienta avanzada diseñada para identificar y notificar automáticamente patrones de oportunidad en el mercado financiero. Basándose en una combinación de análisis técnico y algoritmos inteligentes, este indicador escanea constantemente el gráfico en busca de patrones específicos que podrían indicar momentos propicios para la toma de decisiones.

Características Principales:

  1. Detección de Patrones:

    • El indicador identifica patrones de oportunidad, como formaciones de velas, divergencias, y otros indicadores técnicos clave.

  2. Personalización de Alertas:

    • Los usuarios pueden personalizar las alertas según sus preferencias, eligiendo entre notificaciones visuales, auditivas o incluso alertas por correo electrónico.

  3. Multiframe y Multisímbolo:

    • Funciona en múltiples marcos de tiempo (timeframes) y símbolos, permitiendo a los usuarios adaptar su estrategia a diferentes condiciones del mercado.

  4. Filtrado de Señales:

    • Incorpora funciones de filtrado para ayudar a reducir las señales falsas, mejorando la precisión de las alertas generadas.

  5. Interfaz Intuitiva:

    • La interfaz de usuario simple y fácil de entender facilita la configuración y personalización del indicador según las necesidades individuales.


Filtrer:
annapatat
62
annapatat 2024.05.28 18:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Luis Mariano Vazquez Marcos
11695
Réponse du développeur Luis Mariano Vazquez Marcos 2024.05.28 20:05
las demos de los indicadores solo funciona en backtesting
Répondre à l'avis