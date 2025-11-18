Sessions Panel PRO

Indicateur de Trading Multi-Session avec Détection de Points de Retournement

Cet indicateur MT4 puissant affiche les quatre principales sessions de trading (Sydney, Tokyo, Londres et New York) directement sur votre graphique avec des limites visuelles claires. Il identifie et marque automatiquement les plus hauts et plus bas de retournement, avec l'option de basculer entre la détection automatique et le placement manuel pour une personnalisation précise.

Caractéristiques principales:

Affichage des sessions de trading: Boîtes visuelles mettant en évidence les sessions de Sydney, Tokyo, Londres et New York avec des couleurs et une transparence personnalisables

Boîtes visuelles mettant en évidence les sessions de Sydney, Tokyo, Londres et New York avec des couleurs et une transparence personnalisables Détection des plus hauts/plus bas de retournement: Identification automatique intelligente des points de retournement clés ou mode manuel pour des niveaux définis par le trader

Identification automatique intelligente des points de retournement clés ou mode manuel pour des niveaux définis par le trader Alertes pop-up de signaux: Notifications en temps réel lorsque le prix franchit les limites de session ou touche les niveaux de plus hauts/plus bas de retournement

Notifications en temps réel lorsque le prix franchit les limites de session ou touche les niveaux de plus hauts/plus bas de retournement Lignes de signal horizontales: Niveaux de support et de résistance clairement marqués à chaque point de retournement qui s'étendent sur le graphique

Niveaux de support et de résistance clairement marqués à chaque point de retournement qui s'étendent sur le graphique Alertes personnalisables: Choisissez quels signaux déclenchent des notifications pop-up (ouvertures de session, cassures de niveaux de retournement, ou les deux)

Parfait pour les traders qui souhaitent capitaliser sur la volatilité des sessions, identifier les niveaux clés de support/résistance et recevoir des alertes instantanées lorsque le prix atteint des zones critiques. Fonctionne sur tous les timeframes et paires de devises.