Trade Manager Ultra

Trade Manager Ultra est un outil de gestion de trading tout-en-un complet pour MT4 qui simplifie et améliore votre expérience de trading. Ce puissant EA offre un contrôle total sur vos opérations de trading avec une interface intuitive.

Caractéristiques principales:

Exécution de trades en un clic - Entrez instantanément dans des positions d'achat et de vente en un seul clic
Placement d'ordres avancé - Configurez facilement les ordres en attente Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit et Sell Limit
Gestion intelligente des positions - Fermez des trades individuels ou toutes les positions simultanément
Stop suiveur automatisé - Protégez les profits avec une fonctionnalité de trailing stop personnalisable
Calcul intelligent de lots - Calculateur de taille de lot intégré basé sur le pourcentage de risque et le solde du compte
Statistiques en temps réel - Surveillez vos performances de trading avec un suivi en direct des profits/pertes et des statistiques de trading complètes
Outils de gestion des risques - Définissez les niveaux de take profit et stop loss avec précision

Trade Manager Ultra rationalise votre flux de travail de trading, élimine les calculs manuels et vous aide à maintenir une gestion des risques disciplinée. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet indicateur vous offre des capacités de gestion de trading de niveau professionnel à portée de main.

Parfait pour: Les day traders, swing traders et toute personne cherchant à améliorer l'efficacité du trading et le contrôle des risques sur MT4.


