Smart Parabolic Sar MT4
- Indicateurs
- Mostafa Saad Saeed Shawara
- Version: 1.0
Titre du produit
Smart Parabolic SAR (MT4) – partie de la série SmartView Indicators
Description courte
Indicateur Parabolic SAR nouvelle génération pour MT4 avec panneau de contrôle Smart directement sur le graphique, gestion de la visibilité en un clic, affichage dynamique des valeurs de buffers au survol de la souris et fenêtre de réglages moderne, conçu pour fonctionner avec l'ensemble de la série Smart Indicators.
Aperçu
Smart Parabolic SAR est pensé pour offrir une expérience utilisateur fluide : un panneau compact en haut du graphique affiche les paramètres clés, permet d'ouvrir la fenêtre d'entrées native par double-clic, de masquer/afficher ou supprimer l'instance en un clic, tout en suivant les valeurs en temps réel et historiques depuis ce même panneau.
Fonctionnalités clés
- Panneau Smart intégré au graphique pour visualiser et ajuster rapidement les paramètres clés.
- Double-clic pour ouvrir la fenêtre de réglages, un clic pour masquer/afficher ou supprimer rapidement l'instance.
- Gestion claire de plusieurs indicateurs Smart sur un même graphique, design adaptable clair/sombre, valeurs de buffers en temps réel et infobulles explicatives pour chaque élément.
Entrées
Paramètres standard de Parabolic SAR (Pas, Maximum, Prix appliqué) complétés par des contrôles visuels avancés (couleur, épaisseur au-delà de la limite classique, styles de ligne) regroupés dans un onglet principal lisible.
Cas d'usage
Idéal pour les traders qui utilisent plusieurs indicateurs Smart sur le même graphique et souhaitent un espace de travail épuré, un accès rapide aux réglages et une manière intuitive de consulter les valeurs en backtest comme en temps réel.
Compatibilité
Uniquement MT4; tous instruments et unités de temps; cohérence visuelle et fonctionnelle avec l'ensemble de la famille SmartView Indicators.
Notes
- Nous recommandons de télécharger le package d'indicateurs Smart gratuits disponibles pour une expérience de trading complète et fluide à partir d'ici.
- Évaluer le produit et partager vos commentaires après l'avoir utilisé, afin que vos retours orientent directement les améliorations futures.
- Si vous aimez le style SmartView et avez une idée pour un indicateur personnalisé ou avez besoin d'un développement spécialisé pour vos indicateurs actuels, nous sommes là pour discuter de vos besoins et transformer vos idées en outils pratiques dans votre environnement de trading.