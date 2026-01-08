Titre du produit

Smart Ichimoku (MT4) – partie de la série SmartView Indicators

Description courte

Indicateur Ichimoku avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série SmartView Indicators.

Aperçu

La série SmartView offre une expérience utilisateur unique et distinctive pour les indicateurs sur la plateforme MetaTrader grâce à des fonctionnalités innovantes qui rendent la gestion des indicateurs plus rapide et plus facile. Chaque indicateur est équipé d'un panneau de contrôle intelligent sur le graphique qui affiche des informations essentielles et fournit un accès rapide à toutes les fonctions importantes.

Fonctionnalités uniques non disponibles auparavant

La série SmartView offre des fonctionnalités avancées qui facilitent et accélèrent le travail avec les indicateurs :

Ouvrir les paramètres par double-clic : Au lieu de chercher dans la liste des indicateurs, double-cliquez sur le nom de l'indicateur dans le panneau pour ouvrir la fenêtre des paramètres directement.

Au lieu de chercher dans la liste des indicateurs, double-cliquez sur le nom de l'indicateur dans le panneau pour ouvrir la fenêtre des paramètres directement. Masquer et afficher les indicateurs : Masquez et affichez les indicateurs d'un clic sans avoir besoin de les supprimer et de les réajouter de la liste des indicateurs.

Masquez et affichez les indicateurs d'un clic sans avoir besoin de les supprimer et de les réajouter de la liste des indicateurs. Afficher la fenêtre de l'indicateur en taille pleine : Dans les sous-fenêtres, vous pouvez agrandir la fenêtre de l'indicateur pour l'afficher en taille pleine du graphique et masquer temporairement les autres fenêtres.

Dans les sous-fenêtres, vous pouvez agrandir la fenêtre de l'indicateur pour l'afficher en taille pleine du graphique et masquer temporairement les autres fenêtres. Réduire et développer les sous-fenêtres : Réduisez les sous-fenêtres pour diminuer leur hauteur et économiser de l'espace à l'écran, puis développez-les à nouveau en taille pleine si nécessaire.

Réduisez les sous-fenêtres pour diminuer leur hauteur et économiser de l'espace à l'écran, puis développez-les à nouveau en taille pleine si nécessaire. Réorganiser les sous-fenêtres : Déplacez les sous-fenêtres vers le haut ou vers le bas pour les réorganiser selon vos préférences.

Entrées

Paramètres standard de Bollinger Bands (Période, Déviation, Prix appliqué) complétés par des contrôles visuels avancés (couleur, épaisseur au-delà de la limite classique, styles de ligne) regroupés dans un onglet principal lisible.

Cas d'usage

La série SmartView convient aux traders qui :

Travaillent avec plusieurs indicateurs simultanément et souhaitent une interface propre et organisée

Ont besoin d'un accès rapide aux paramètres des indicateurs sans chercher dans les listes

Souhaitent masquer et afficher rapidement les indicateurs pendant l'analyse sans les supprimer

Ont besoin d'une gestion efficace des sous-fenêtres et de leur réorganisation

Souhaitent surveiller rapidement les valeurs des indicateurs pendant les tests de stratégies

Compatibilité

Fonctionne sur la plateforme MetaTrader 4 (MT4) avec toutes les paires financières et actifs, et la plupart des cadres temporels courants. Conçu pour offrir une expérience utilisateur confortable et rapide dans les environnements de trading quotidiens.

Notes