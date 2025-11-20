Titre du produit

Smart ZigZag Pro (MT4) – partie de la série SmartView Indicators

Description courte

L'édition professionnelle de l'indicateur ZigZag avec panneau de contrôle intelligent sur le graphique, outils d'analyse avancés, niveaux de support/résistance dynamiques, signaux de trading automatiques, reconnaissance de motifs, statistiques d'ondes et personnalisation complète pour tous les éléments. La version gratuite partage la fonction du panneau SmartView avec la version Pro.

Aperçu

Smart ZigZag Pro est l'édition professionnelle de l'indicateur Smart ZigZag, offrant des outils d'analyse avancés et des capacités de visualisation améliorées pour les traders sérieux qui ont besoin d'aperçus plus profonds du marché. L'indicateur comprend un panneau de contrôle intelligent intégré au graphique affichant les valeurs actuelles et les informations clés, avec 20 tampons de données fournissant des données complètes pour l'analyse avancée et l'intégration avec les Expert Advisors.

Fonctionnalités clés

Panneau de contrôle Smart sur le graphique (également disponible dans la version gratuite).

Niveaux avancés de support/résistance – affichage des niveaux confirmés et des niveaux franchissables.

Analyse des canaux – affichage des bandes supérieure et inférieure du canal ZigZag.

Signaux de trading automatiques – flèches d'achat/vente aux points de rupture clés.

Reconnaissance automatique des motifs – détection des motifs hauts/bas consécutifs.

Statistiques d'ondes – mesures en points, barres et pourcentages.

Informations de texte améliorées – affichage flexible des prix et pourcentages.

Personnalisation complète – personnalisation indépendante pour chaque élément.

Intégration avec la fenêtre de données – 20 tampons de données pour l'analyse avancée.

Compatible avec les Expert Advisors – toutes les données disponibles pour l'intégration automatisée.

Niveaux avancés

L'indicateur affiche deux types de niveaux : Les niveaux confirmés précédents qui montrent les points pivots confirmés et représentent des références visuelles clés pour les zones de support/résistance, et les Niveaux franchissables qui sont des niveaux dynamiques montrant les points de rupture potentiels et se mettant à jour automatiquement lorsque le prix les traverse, fournissant un système d'alerte précoce pour les changements de tendance.

Analyse des canaux

L'indicateur fournit des bandes supérieure et inférieure représentant les limites du canal ZigZag, aidant à identifier clairement la force et la direction de la tendance. Les couleurs et styles des canaux peuvent être personnalisés indépendamment, avec la possibilité de les afficher ou les masquer selon les besoins.

Signaux de trading automatiques

L'indicateur génère des signaux de trading automatiques aux ruptures clés sous forme de flèches d'achat et de vente placées aux points d'entrée optimaux. Ces signaux sont basés sur les transitions de niveaux franchissables, fournissant des signaux clairs et opportuns. Les couleurs et tailles des flèches peuvent être entièrement personnalisées.

Reconnaissance et analyse des motifs

L'indicateur reconnaît automatiquement les motifs hauts/bas consécutifs : Plus haut plus haut (HH), Plus bas plus haut (LH), Plus haut plus bas (HL) et Plus bas plus bas (LL). Chaque motif est marqué d'une couleur différente, rendant la reconnaissance rapide et claire. Les couleurs des motifs, la taille de police et l'affichage peuvent être personnalisés ou masqués selon les préférences.

Statistiques d'ondes

L'indicateur mesure la longueur des ondes de plusieurs façons : affichage des points (distance de prix), affichage des barres (distance temporelle), avec plusieurs options d'affichage incluant les chiffres uniquement, avec des étiquettes courtes ou du texte complet. Les statistiques d'ondes sont également disponibles dans la fenêtre de données via des tampons dédiés, offrant des capacités d'analyse avancées.

Informations de texte améliorées

Des informations supplémentaires peuvent être affichées aux points pivots : affichage du niveau de prix, changement de pourcentage entre points, ou une combinaison flexible de tous les éléments de texte. Les motifs, prix, pourcentage, points et barres peuvent être combinés pour un affichage complet et informatif sans encombrer le graphique.

Personnalisation complète

L'indicateur fournit une personnalisation indépendante pour chaque élément : couleurs séparées pour les segments haussiers/baissiers, largeurs ajustables, plusieurs styles de ligne et couleurs indépendantes pour chaque élément avancé. Toutes les fonctionnalités peuvent être contrôlées indépendamment pour l'affichage et le masquage, avec des paramètres par défaut optimisés pour une apparence professionnelle et propre.

Panneau SmartView (partagé avec la version gratuite)

Le panneau SmartView intégré dans le coin supérieur gauche du graphique affiche les valeurs actuelles de l'indicateur avec des couleurs correspondant exactement aux lignes tracées, avec la possibilité d'ouvrir la fenêtre de paramètres d'origine en double-cliquant, de masquer ou d'afficher rapidement l'indicateur et de supprimer l'instance actuelle en un clic. En survolant une bougie, le panneau se met à jour instantanément pour afficher la valeur de l'indicateur sur cette bougie spécifique.

Avantages techniques

L'indicateur fournit 20 tampons de données contre 3 dans ZigZag standard, avec des algorithmes de calcul avancés et la reconnaissance de motifs en temps réel, des performances de rendu améliorées et une personnalisation complète sans nécessité de programmation.

Cas d'usage

Adapté pour l'analyse de tendance avancée, l'identification du support/résistance, les stratégies de trading de motifs, l'analyse d'ondes comme les ondes d'Elliott, la détection des ruptures et effondrements, l'optimisation de l'entrée/sortie des trades, l'analyse de la structure du marché et le développement de systèmes de trading automatisés.

Avantages de la mise à niveau depuis la version gratuite

Lors de la mise à niveau de la version gratuite vers Pro, vous obtenez plus de 10 fonctionnalités d'analyse supplémentaires, une personnalisation de niveau professionnel, une clarté visuelle améliorée, plus d'opportunités de trading, une reconnaissance de motifs avancée et des aperçus complets du marché.

Compatibilité

Conçu pour fonctionner en douceur sur toutes les paires financières et actifs, et la plupart des périodes communes, adapté pour les plateformes MetaTrader avec un accent sur une expérience utilisateur confortable et rapide dans l'environnement de trading quotidien. Entièrement compatible avec les Expert Advisors avec un accès programmatique complet à toutes les données, motifs et métriques.

