Titre du produit

ZigZag Colored (MT4)

Description courte

ZigZag bicolore pour MT4 contournant la contrainte d’une couleur unique par ligne, avec buffers lisibles par EA.

Aperçu

Affiche le ZigZag classique en deux jambes distinctes et colorées; valeurs par barre exposées pour EA/indicateurs.

Fonctionnalités clés

Jambes bicolores; buffers ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; comportement natif; dessin léger; tous actifs/unités de temps.

Entrées

Entrées ZigZag de base : Depth, Deviation, Backstep ; plus réglages de couleur jambe haussière/baissière.

Buffers

Inclut les buffers ZigZag standard et un buffer additionnel par barre : ZigZag Up ; ZigZag Down ; ZigZag Per Bar .

Cas d’usage

Lecture rapide de structure; alimentation des EA en valeurs/direction par barre; placement du risque autour des swings récents.

Compatibilité

MT4 uniquement; tous les instruments et unités de temps.

Notes

Se comporte comme le ZigZag classique; la dernière jambe peut se mettre à jour.