Titre du produit

Smart Moving Average (MT4) – partie de la série SmartView Indicators

Description courte

Indicateur de moyenne mobile nouvelle génération pour MT4 avec panneau de contrôle Smart directement sur le graphique, gestion de la visibilité en un clic, affichage dynamique des valeurs de buffers au survol de la souris et fenêtre de réglages moderne, conçu pour fonctionner avec l’ensemble de la série Smart Indicators.

Aperçu

Smart Moving Average est pensé pour offrir une expérience utilisateur fluide : un panneau compact en haut du graphique affiche les paramètres clés, permet d’ouvrir la fenêtre d’entrées native par double-clic, de masquer/afficher ou supprimer l’instance en un clic, tout en suivant les valeurs en temps réel et historiques depuis ce même panneau.

Fonctionnalités clés

Panneau Smart intégré au graphique pour visualiser et ajuster rapidement les paramètres clés.

Double-clic pour ouvrir la fenêtre de réglages, un clic pour masquer/afficher ou supprimer rapidement l’instance.

Gestion claire de plusieurs indicateurs Smart sur un même graphique, design adaptable clair/sombre, valeurs de buffers en temps réel et infobulles explicatives pour chaque élément.

Entrées

Paramètres standard de moyenne mobile (Période, Méthode, Prix appliqué) complétés par des contrôles visuels avancés (couleur, épaisseur au-delà de la limite classique, styles de ligne) regroupés dans un onglet principal lisible.

Cas d’usage

Idéal pour les traders qui utilisent plusieurs indicateurs Smart sur le même graphique et souhaitent un espace de travail épuré, un accès rapide aux réglages et une manière intuitive de consulter les valeurs en backtest comme en temps réel.

Compatibilité

Uniquement MT4; tous instruments et unités de temps; cohérence visuelle et fonctionnelle avec l’ensemble de la famille SmartView Indicators.

Notes

Pour tirer le meilleur parti de la série SmartView Indicators, nous vous conseillons de : tester les indicateurs Smart gratuits disponibles afin de construire un ensemble cohérent pour analyser le marché sous plusieurs angles; évaluer le produit et partager vos commentaires après l’avoir utilisé, afin que vos retours orientent directement les améliorations futures; et nous contacter si vous souhaitez adapter vos propres indicateurs au style SmartView ou bénéficier d’un développement sur mesure.