Extra Time Bar

Barre de temps supplémentaire / Extra Time Scale Bar

est un outil conçu pour améliorer votre trading en vous permettant d'ajouter une barre de temps personnalisée à vos graphiques.
Avec cet outil, vous n'êtes plus limité à l'heure du serveur uniquement : vous pouvez configurer le graphique pour qu'il affiche n'importe quel fuseau horaire de votre choix,
comme votre heure locale, l’heure moyenne de Greenwich ou toute autre.


Caractéristiques de la barre de temps supplémentaire :

1. Personnalisation du fuseau horaire :
Choisissez le fuseau horaire qui correspond à vos besoins de trading et affichez-le directement sur votre graphique pour une précision accrue.

2. Suivi double temps :
Surveillez sans effort les mouvements du marché avec deux paramètres d'heure différents sur le même graphique, permettant une analyse plus détaillée.

3. Ajustements flexibles :
Vous pouvez afficher des heures de bougie spécifiques avec l'heure du serveur en appuyant et en faisant glisser le bouton central de la molette de la souris.

4. Travail fluide et compatibilité avec divers écrans :
Cet outil est conçu pour fonctionner de manière fluide sur différentes résolutions d’écran et niveaux d’échelle.

5. Options de visibilité :
Choisissez de masquer la barre de temps supplémentaire tout en affichant les heures des bougies avec le réticule uniquement en sélectionnant l'option « Temps de bougie de la souris uniquement ». Cela vous permet de voir l'heure de la bougie spécifique sous votre souris en temps réel, ce qui est idéal pour les traders qui préfèrent un graphique moins encombré.

6. Personnalisation :
Personnalisez les couleurs du texte et de l'arrière-plan de la barre de temps en fonction de vos préférences visuelles.

Nous espérons que cet outil vous sera utile pour vos activités de trading. N'hésitez pas à partager vos réflexions, commentaires ou suggestions.

N'oubliez pas d'évaluer cet outil et passez une bonne journée.!
