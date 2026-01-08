Smart Bears MT4

Titre du produit

Smart Bears (MT4) – partie de la série SmartView Indicators

Description courte

Indicateur Bears avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série SmartView Indicators.

Aperçu

La série SmartView offre une expérience utilisateur unique et distinctive pour les indicateurs sur la plateforme MetaTrader grâce à des fonctionnalités innovantes qui rendent la gestion des indicateurs plus rapide et plus facile. Chaque indicateur est équipé d'un panneau de contrôle intelligent sur le graphique qui affiche des informations essentielles et fournit un accès rapide à toutes les fonctions importantes.

Fonctionnalités uniques non disponibles auparavant

La série SmartView offre des fonctionnalités avancées qui facilitent et accélèrent le travail avec les indicateurs :

  • Ouvrir les paramètres par double-clic : Au lieu de chercher dans la liste des indicateurs, double-cliquez sur le nom de l'indicateur dans le panneau pour ouvrir la fenêtre des paramètres directement.
  • Masquer et afficher les indicateurs : Masquez et affichez les indicateurs d'un clic sans avoir besoin de les supprimer et de les réajouter de la liste des indicateurs.
  • Afficher la fenêtre de l'indicateur en taille pleine : Dans les sous-fenêtres, vous pouvez agrandir la fenêtre de l'indicateur pour l'afficher en taille pleine du graphique et masquer temporairement les autres fenêtres.
  • Réduire et développer les sous-fenêtres : Réduisez les sous-fenêtres pour diminuer leur hauteur et économiser de l'espace à l'écran, puis développez-les à nouveau en taille pleine si nécessaire.
  • Réorganiser les sous-fenêtres : Déplacez les sous-fenêtres vers le haut ou vers le bas pour les réorganiser selon vos préférences.

Entrées

Paramètres standard de Bollinger Bands (Période, Déviation, Prix appliqué) complétés par des contrôles visuels avancés (couleur, épaisseur au-delà de la limite classique, styles de ligne) regroupés dans un onglet principal lisible.

Cas d'usage

La série SmartView convient aux traders qui :

  • Travaillent avec plusieurs indicateurs simultanément et souhaitent une interface propre et organisée
  • Ont besoin d'un accès rapide aux paramètres des indicateurs sans chercher dans les listes
  • Souhaitent masquer et afficher rapidement les indicateurs pendant l'analyse sans les supprimer
  • Ont besoin d'une gestion efficace des sous-fenêtres et de leur réorganisation
  • Souhaitent surveiller rapidement les valeurs des indicateurs pendant les tests de stratégies

Compatibilité

Fonctionne sur la plateforme MetaTrader 4 (MT4) avec toutes les paires financières et actifs, et la plupart des cadres temporels courants. Conçu pour offrir une expérience utilisateur confortable et rapide dans les environnements de trading quotidiens.

Notes

  • Nous recommandons de télécharger le package d'indicateurs Smart gratuits disponibles pour une expérience de trading complète et fluide à partir d'ici.
  • Évaluer le produit et partager vos commentaires après l'avoir utilisé, afin que vos retours orientent directement les améliorations futures.
  • Si vous aimez le style SmartView et avez une idée pour un indicateur personnalisé ou avez besoin d'un développement spécialisé pour vos indicateurs actuels, nous sommes là pour discuter de vos besoins et transformer vos idées en outils pratiques dans votre environnement de trading.
Plus de l'auteur
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Description courte ZigZag bicolore pour MT4 contournant la contrainte d’une couleur unique par ligne, avec buffers lisibles par EA. Aperçu Affiche le ZigZag classique en deux jambes distinctes et colorées; valeurs par barre exposées pour EA/indicateurs. Fonctionnalités clés Jambes bicolores; buffers ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; comportement natif; dessin léger; tous actifs/unités de tem
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilitaires
Barre de temps supplémentaire / Extra Time Scale Bar MT4 version est un outil conçu pour améliorer votre trading en vous permettant d'ajouter une barre de temps personnalisée à vos graphiques. Avec cet outil, vous n'êtes plus limité à l'heure du serveur uniquement : vous pouvez configurer le graphique pour qu'il affiche n'importe quel fuseau horaire de votre choix, comme votre heure locale, l’heure moyenne de Greenwich ou toute autre. Caractéristiques de la barre de temps supplémentaire : 1.
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Moving Averages (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Moving Averages avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le res
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Parabolic SAR (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Parabolic SAR avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste d
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart ZigZag (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur ZigZag avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série Sma
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Bollinger Bands (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Bollinger Bands avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le res
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilitaires
Barre de temps supplémentaire / Extra Time Scale Bar MT5 version est un outil conçu pour améliorer votre trading en vous permettant d'ajouter une barre de temps personnalisée à vos graphiques. Avec cet outil, vous n'êtes plus limité à l'heure du serveur uniquement : vous pouvez configurer le graphique pour qu'il affiche n'importe quel fuseau horaire de votre choix, comme votre heure locale, l’heure moyenne de Greenwich ou toute autre. Caractéristiques de la barre de temps supplémentaire : 1.
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Moving Average PRO (MT4) – partie de la série SmartView Description courte Édition professionnelle avancée de Smart Moving Average avec 12 types de moyennes mobiles personnalisées, système d'alertes intelligent, ligne de tendance bicolore et panneau de contrôle SmartView intégré dans le graphique. Combine puissance professionnelle et haute performance avec facilité d'utilisation et interface intelligente. Aperçu Smart Moving Average PRO est une mise à niveau complète de la
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart ZigZag Pro (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte L'édition professionnelle de l'indicateur ZigZag avec panneau de contrôle intelligent sur le graphique, outils d'analyse avancés, niveaux de support/résistance dynamiques, signaux de trading automatiques, reconnaissance de motifs, statistiques d'ondes et personnalisation complète pour tous les éléments. La version gratuite partage la fonction du panneau SmartView avec la version Pro. Aperçu Smart
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Williams' %R (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Williams' %R avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Stochastic (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Stochastic avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la s
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart RSI (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur RSI avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série SmartView
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart OsMA (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur OsMA avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série SmartVi
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Momentum (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Momentum avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart MACD (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur MACD avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série SmartVi
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Ichimoku (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Ichimoku avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Heiken Ashi (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Heiken Ashi avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Fractals (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Fractals avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart CCI (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur CCI avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série SmartView
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicateurs
Titre du produit Smart Bulls (MT4) – partie de la série SmartView Indicators Description courte Indicateur Bulls avec une expérience utilisateur unique sur la plateforme MetaTrader. Offre des capacités avancées non disponibles auparavant, telles que l'ouverture des paramètres par double-clic, le masquage et l'affichage des indicateurs sans les supprimer, et l'affichage de la fenêtre de l'indicateur en taille pleine du graphique. Conçu pour fonctionner parfaitement avec le reste de la série Smart
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis