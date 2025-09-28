L'indicateur Moving Spread nous montre l'évolution du spread du marché au fil du temps. Grâce à ces informations, nous pouvons déterminer si le trading est rentable sur une période donnée. Cela réduira la charge sur votre compte.



En combinant cet indicateur avec d'autres, nous pouvons optimiser nos négociations et identifier la période la plus rentable. Avant de trader, il est important d'observer attentivement le marché, d'obtenir le spread applicable auprès de votre courtier et de le comparer à l'indicateur afin d'évaluer les gains ou pertes potentiels et de choisir entre le scalping, le day trading, le swing trading ou le trading de position.