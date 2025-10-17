Proxy OrderFlow MT5

Delta CandleTool Vincent Jose Proenca Indicateurs

DeltaCandleTool – Analyse de la microstructure du marché DeltaCandleTool est un indicateur avancé d’analyse de la microstructure du marché. Il reconstruit un profil de volume interne pour chaque bougie et fournit des informations détaillées pour aider à prendre des décisions éclairées. En appuyant sur le bouton central de la souris (option à activer dans les paramètres) tout en survolant une bougie, une fenêtre contextuelle affiche les statistiques détaillées : prix haut/bas, Points of Control