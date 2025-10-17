Proxy OrderFlow MT5
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.10
- Activations: 5
Proxy Order Flow
Ce que fait l’indicateur
Indicateur qui simule le flux d’ordres sans DOM en analysant :
-
Les variations de ticks (direction du prix)
-
Les variations du spread (volatilité/liquidité)
Il combine les deux pour détecter la pression acheteuse ou vendeuse.
Comment l’utiliser
Visualisation :
-
Barres vertes = Pression acheteuse (acheteurs agressifs)
-
Barres rouges = Pression vendeuse (vendeurs agressifs)
-
Ligne bleue = Cumul net (tendance de fond)
-
Lignes pointillées = Zones extrêmes (surachat/survente)
Signaux de trading :
-
Barres vertes fortes → Signal haussier
-
Barres rouges fortes → Signal baissier
-
Ligne bleue montante → Tendance haussière dominante
-
Ligne bleue descendante → Tendance baissière dominante
-
Zones extrêmes atteintes → Possibles retournements
Détecte les divergences
-
Prix en hausse → Déséquilibre en baisse = Probable retournement
Confirme les tendances
-
Prix + Déséquilibre alignés = Tendance forte
Zones extrêmes
-
Déséquilibre > ±70 = Surachat/Survente
Paramètres clés :
-
TickWindow (200) : Nombre de ticks analysés
-
SpreadWeight (1.5) : Importance du spread dans le calcul
-
BarScale (30) : Hauteur visuelle des barres
Usage optimal : unités de temps courtes (M1–M15) pour capturer les déséquilibres intraday.
Exemples :
-
EUR/USD M5 : TickWindow = 250, k = 1.2
-
XAU/USD M5 : TickWindow = 150, k = 2.0
Alternative au DOM :
Aucun abonnement coûteux requis.