⚡📊 Power Market Strength Panel Pro – Un seul panneau, tous les indicateurs clés réunis

Power Market Strength Panel Pro n’est pas un simple indicateur. C’est un outil de trading puissant qui combine plusieurs indicateurs techniques essentiels et analyse automatiquement le marché pour vous.

🔧 Il intègre les indicateurs suivants :

EMA (Moyenne mobile exponentielle) – détermine la direction de la tendance

– détermine la direction de la tendance ADX + DI+/- – mesure la force de la tendance et la pression acheteuse/vendeuse

– mesure la force de la tendance et la pression acheteuse/vendeuse RSI (Indice de force relative) – détecte le momentum et les zones de surachat/survente

– détecte le momentum et les zones de surachat/survente ATR (Average True Range) – indique la volatilité du marché

– indique la volatilité du marché Volume – confirme la puissance des mouvements de prix

🤖 Comment ça fonctionne :

L’indicateur collecte automatiquement les données de toutes ces sources, les analyse en temps réel, et les transforme en un système de signaux simple affiché dans un panneau clair :

🟢 Vert = STRONG BUY – signal fort d’achat

– signal fort d’achat 🔴 Rouge = STRONG SELL – signal fort de vente

– signal fort de vente ⚪ Gris = NEUTRAL – pas de direction claire, rester en dehors du marché

🌍 Utilisation universelle

Fonctionne sur toutes les unités de temps – de M1 à mensuel

– de M1 à mensuel Compatible avec tous les instruments de trading – forex, indices, matières premières, cryptomonnaies, actions

🎯 Pourquoi l’utiliser :

Plus besoin de surcharger votre graphique avec 5 indicateurs différents – tout est intégré dans un seul panneau

Fonctionne comme un expert , vous indiquant quand entrer en position

, vous indiquant Filtre les faux signaux et vous aide à gérer les risques

et vous aide à Idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés – facile à lire, mais riche en analyse

📌 Comment l’utiliser :

Surveillez la ligne SIGNAL : 🟢 STRONG BUY = entrée en achat 🔴 STRONG SELL = entrée en vente ⚪ NEUTRAL = rester en attente

Pour un meilleur timing, consultez Strength (force de la tendance)

En cas de doute, confirmez avec Momentum, Volatility et Volume

