Power Market Strength Panel PRO
- Indicateurs
- Oleksandr Sheyko
- Version: 1.0
- Activations: 5
⚡📊 Power Market Strength Panel Pro – Un seul panneau, tous les indicateurs clés réunis
Power Market Strength Panel Pro n’est pas un simple indicateur. C’est un outil de trading puissant qui combine plusieurs indicateurs techniques essentiels et analyse automatiquement le marché pour vous.
🔧 Il intègre les indicateurs suivants :
- EMA (Moyenne mobile exponentielle) – détermine la direction de la tendance
- ADX + DI+/- – mesure la force de la tendance et la pression acheteuse/vendeuse
- RSI (Indice de force relative) – détecte le momentum et les zones de surachat/survente
- ATR (Average True Range) – indique la volatilité du marché
- Volume – confirme la puissance des mouvements de prix
🤖 Comment ça fonctionne :
L’indicateur collecte automatiquement les données de toutes ces sources, les analyse en temps réel, et les transforme en un système de signaux simple affiché dans un panneau clair :
- 🟢 Vert = STRONG BUY – signal fort d’achat
- 🔴 Rouge = STRONG SELL – signal fort de vente
- ⚪ Gris = NEUTRAL – pas de direction claire, rester en dehors du marché
🌍 Utilisation universelle
- Fonctionne sur toutes les unités de temps – de M1 à mensuel
- Compatible avec tous les instruments de trading – forex, indices, matières premières, cryptomonnaies, actions
🎯 Pourquoi l’utiliser :
- Plus besoin de surcharger votre graphique avec 5 indicateurs différents – tout est intégré dans un seul panneau
- Fonctionne comme un expert, vous indiquant quand entrer en position
- Filtre les faux signaux et vous aide à gérer les risques
- Idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés – facile à lire, mais riche en analyse
📌 Comment l’utiliser :
-
Surveillez la ligne SIGNAL :
- 🟢 STRONG BUY = entrée en achat
- 🔴 STRONG SELL = entrée en vente
- ⚪ NEUTRAL = rester en attente
-
Pour un meilleur timing, consultez Strength (force de la tendance)
-
En cas de doute, confirmez avec Momentum, Volatility et Volume
Si tu veux le traduire dans d'autres langues ou l’adapter pour une fiche produit, je suis prêt à continuer avec toi !