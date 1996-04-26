ATT Close Buttons Panel

L'utilitaire Close Buttons est un utilitaire MQL5 compact et flexible pour la gestion manuelle des positions et des ordres en attente, directement depuis le graphique. Ce panneau vous permet de clôturer des groupes d'ordres et des positions sur le symbole actuel ou un groupe de symboles sélectionnés en un seul clic. Il fonctionne avec tous les ordres, ainsi qu'avec une liste spécifiée de numéros magiques ou des ordres manuels. Le panneau peut être réduit ou déplacé sur l'écran. Les thèmes clairs et sombres, les tailles, la hauteur de ligne et le nombre de colonnes de boutons personnalisables sont pris en charge, et n'importe quel raccourci clavier peut être attribué à chaque bouton. Le filtrage par symbole et numéro magique (tous, par liste ou uniquement manuel) vous permet de sélectionner précisément les positions et les ordres souhaités pour les opérations de masse.

Avantages
Panneau technologique : faites glisser le panneau vers n'importe quel coin du graphique. Le panneau peut être déplacé en tirant sur sa partie supérieure et réduit.
Aperçu rapide : toutes les données clés (nombre de positions, volumes, P/L) sont regroupées sous une forme compacte.
Actions groupées : clôture ou suppression de groupes d’ordres sélectionnés en un clic ou à l’aide d’un raccourci clavier.
Adaptabilité : la grille et les champs sont automatiquement ajustés lors de la modification de la taille du panneau, de la hauteur des lignes ou du nombre de colonnes.
Deux thèmes de conception : clair et foncé - modification possible avec un seul paramètre, conservant un style unique.
Filtrage flexible : fonctionne avec le symbole actuel ou l’ensemble du portefeuille, et par nombre magique (tous, une liste spécifique ou uniquement manuel).
