EasyTrade MT5

Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante

Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide.

Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail.
Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que vous gériez un petit portefeuille, Easy Trade vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : des décisions intelligentes et des résultats solides.


Pourquoi utiliser Easy Trade ?
  • Gestion précise du risque : Tradez avec un volume fixe ou définissez votre risque par transaction en pourcentage. Informations en temps réel sur le risque et le rendement.
  • Suivi des paniers de trades : Surveillez le profit global. Sécurisez partiellement les gains atteints – idéal pour les positions groupées.
  • Enregistrement des transactions : Chaque transaction peut être capturée par capture d’écran – parfait pour le journal de trading et l'analyse de performance.
  • Fermeture programmée : Définissez une date et une heure précises pour clôturer automatiquement vos positions. Idéal avant la fin de journée ou du week-end.
  • Interface personnalisable : Triez et dimensionnez les boutons, ajustez les styles de ligne, et adaptez le panneau à votre écran et vos préférences.


Fonctionnalités principales (Version 1.0)
  • Numéro magique et étiquetage stratégique : Séparez facilement vos stratégies à l'aide d’étiquettes de commentaire.
  • Options de taille de lot : Utilisez un volume fixe ou une taille basée sur le risque et le pourcentage de capital.
  • Suivi du profit de panier : Sécurisez vos gains dès qu’un seuil personnalisé est atteint (ex. verrouiller 5 $ dès que le profit atteint 10 $).
  • Objectif de profit du panier : Fermez toutes les transactions dès qu’un profit défini est atteint (ex. auto-fermeture à 20 $).
  • Fermeture automatique programmée : Clôturez automatiquement toutes les positions à une date et heure définies – utile avant les week-ends ou événements majeurs.
  • Confirmation de panneau : Évitez les fermetures accidentelles grâce à une confirmation pour chaque action.
  • Bouton de capture d'écran intégré : Capturez et enregistrez instantanément votre graphique – parfait pour le journal de trading.
  • Aperçu interactif du risque : Visualisez la distance du SL, la valeur du pip et l’exposition potentielle avant d’entrer en position.
  • Panneau d'état clair : Suivez votre risque total, votre P/L en temps réel, le déclenchement du suivi et l’objectif de profit.


Mises à jour à venir
  • Support des ordres en attente
  • Stop suiveur par trade
  • Intégration du calendrier économique automatique
  • Alertes personnalisables

Nous développons activement Easy Trade en fonction des besoins réels des traders. Une idée ou une suggestion ? Contactez-nous – nous vous écoutons.


Conçu pour les traders qui…
  • Souhaitent un flux de gestion rapide et clair
  • Préférent gérer manuellement avec des outils intelligents
  • Utilisent un journal de trading et souhaitent enregistrer automatiquement leurs transactions
  • Suivent le risque en temps réel sur plusieurs symboles
  • Ont besoin d'une exécution rapide pour des configurations à court terme


Commencez à trader plus intelligemment dès aujourd’hui
Easy Trade simplifie vos décisions, suit votre risque, et renforce votre confiance en trading.

Disponible maintenant pour MT4 & MT5 sur le MQL5 Market.

Développé par Stein Investments – Des outils de qualité pour des traders sérieux.
Avis 2
Marcus Kalipke
1030
Marcus Kalipke 2025.05.21 16:48 
 

Viele viele Jahre vertraue ich nun schon Daniel & Alain für Ihre unermüdliche Arbeit und ständige Hilfe bei Problemen und Ideen. Dieses Tool arbeitet hoch präzise und schnell und hat wirklich alles um die Trades optimal zu managen. Dankeschön und weiter so :-)

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 10:10 
 

This utility works very well, integrated with other projects of the author and his corporate group.

