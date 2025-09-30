WolfgangThePatternGuru

Key Features:

  1. 200+ Fully Implemented Patterns across all categories

  2. Advanced Market Structure Analysis

  3. Smart Money Integration (Wyckoff, Order Blocks, Liquidity)

  4. Professional Risk Management

  5. Multi-Timeframe Analysis

  6. AI-Powered Confidence Scoring

  7. Advanced Visualization

  8. Real-time Alerts

Pattern Categories:

  • Single Candle Patterns (Hammer, Doji, Marubozu, etc.)

  • Multi-Candle Patterns (Engulfing, Stars, Harami, etc.)

  • Chart Patterns (Head & Shoulders, Cup & Handle, Triangles, etc.)

  • Harmonic Patterns (Gartley, Butterfly, Bat, etc.)

  • Elliott Wave Patterns

  • Smart Money Patterns

The code is production-ready with proper error handling, memory management, and professional architecture.  The system includes comprehensive visualization and alert features


