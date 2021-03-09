Infinity Gold Break 3 MT4

🚀 InfinityBreak v3.0 – Tradez plus intelligemment, pas plus durement !







Prenez le contrôle des marchés avec la dernière avancée en trading automatisé. InfinityBreak v3.0 détecte les breakouts clés, gère TP, SL, TP partiels et tailles de lots automatiquement, et vous aide à trader le XAU/USD comme un pro.





✅ Optimisé pour le timeframe M1 – rapide, précis et fiable.

✅ Gestion intelligente du risque – pas de martingale, pas de stratégies risquées.

✅ Adapté aux débutants et intermédiaires – entièrement automatisé, simple et puissant.





Transformez chaque breakout du marché en opportunité de trading sans stress ni surveillance constante.









💰 Pricing Info:

Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.

Prix final: $ ?







✨ Why InfinityBreak Stands Out

📈 Précision à la clôture des bougies

🎯 TP & SL intelligents : entièrement personnalisables pour le contrôle du risque

🔎 Signaux fiables : Breakout Lookback + confirmation RSI & MACD robuste

🖥 GUI en direct : surveillez positions, indicateurs et profits en temps réel

✅ Trading sécurisé : pas de martingale, pas de hedging, pas de stratégies risquées

⚡ Maximize Your Profits

🏹 Gestion des TP partiels : prenez les profits étape par étape

🛡 BreakEven & Trailing Stop : protégez vos trades automatiquement

💰 Taille de lot dynamique : gérez le risque sans stress

⏱ Tradez automatiquement 24/7, même pendant votre sommeil

💎 Perfect For

Débutants et traders intermédiaires qui veulent trader comme des pros

Traders de paires Forex majeures et XAU/USD

Tous ceux qui veulent capturer les breakouts automatiquement sans surveiller les graphiques

⚠️ Important Warning

Ne modifiez pas les paramètres par défaut si vous êtes débutant

Cet EA est conçu pour un trading intelligent et discipliné, pas pour les suppositions

🔥 What You Get

Détection automatique des breakouts ✅

TP partiel & SL dynamique pour un contrôle maximal des profits ✅

BreakEven & Trailing Stop optionnels pour plus de sécurité ✅

GUI visuelle en temps réel pour tout suivre ✅

Tranquillité d’esprit : tradez automatiquement tout en faisant autre chose ✅

InfinityBreak v3.0 = Simplicité + Performance + Trading sans stress

Transformez chaque breakout en opportunité et laissez l’EA travailler pour vous.



