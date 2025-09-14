SR Levels Smart Support Resistance

Obtenez une structure de marché claire en quelques secondes – sans dessin manuel !
L’Indicateur HTF Auto Support & Resistance marque automatiquement sur votre graphique les niveaux clés de support et de résistance. Ces niveaux sont basés sur une unité de temps supérieure (HTF), ce qui les rend bien plus fiables que les lignes aléatoires à court terme.

Fonctionnalités principales :

  • Détection automatique des zones de support et résistance les plus fortes

  • Analyse multi-unité de temps : choisissez une unité supérieure pour des niveaux plus précis

  • Zones claires et distinctes par couleur pour une lecture rapide

  • Pas d’erreurs subjectives – niveaux calculés objectivement selon des règles fixes

  • Optimisé pour tous les marchés : Forex, indices, matières premières, cryptomonnaies

  • Prêt à l’emploi – paramètres par défaut optimaux

Avantages pour les traders :

  • Identifiez rapidement où le marché est susceptible de tourner ou réagir

  • Filtrez les mauvais setups en ne tradant qu’aux zones fortes

  • Gagnez du temps et améliorez votre taux de réussite avec des niveaux cohérents

  • Parfait pour scalpers, day traders et swing traders

Conseils d’utilisation :

  • Choisissez dans les paramètres votre unité de temps supérieure préférée (ex : H4, D1, W1)

  • Combinez les zones avec le price action ou les configurations de chandeliers

  • Observez la réaction du marché à ces niveaux et planifiez vos trades


