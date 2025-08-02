AI ChartPattern Pro

AI ChartPattern Pro est un indicateur de haute précision conçu pour aider les traders à identifier objectivement des figures graphiques avancées, sans biais ni manipulation. La version 1.0 comprend deux figures puissantes : la Vague de Wolfe et l’Épaule-Tête-Épaule (ETE).

Cet indicateur ne se contente pas d’afficher des figures, il fournit des signaux exploitables :

Prix d’entrée

Stop Loss (SL)

Take Profit 1 (TP1)

Take Profit 2 (TP2)

Tout cela est livré avec une configuration minimale requise de la part de l’utilisateur. Pas besoin de jongler avec des dizaines de paramètres. Il est conçu pour fonctionner immédiatement, afin que vous puissiez vous concentrer sur le trading.

Fonctionnalités clés

Détection automatique des figures Wolfe Wave et Épaule-Tête-Épaule

Affichage visuel clair des niveaux d’entrée, SL, TP1 et TP2

Reconnaissance objective des figures (aucun biais ou ajustement manuel)

Configuration minimale de l’utilisateur, plug and play

Prix préférentiel pour les premiers utilisateurs, qui augmente au fur et à mesure de l’ajout de nouvelles figures

Prochaines étapes

Les futures mises à jour élargiront la bibliothèque de figures en fonction des retours et demandes des acheteurs. Chaque nouvelle figure ajoutée rendra l’outil plus puissant, et le prix augmentera avec chaque ajout.

Figure de la Vague de Wolfe

La Vague de Wolfe est une figure naturelle composée de cinq vagues qui reflètent la dynamique de l’offre et de la demande sur le marché. Elle est souvent utilisée pour prédire les retournements de prix et projeter des objectifs futurs. Cette figure est connue pour sa capacité à prévoir la direction du prix avec une grande précision, surtout une fois la cinquième vague complétée.

Paramètres

Afficher la figure Vague de Wolfe ? Si Oui, l’indicateur affichera les signaux actuels et historiques pour les 500 dernières bougies.

Si Non, il masque les dessins de la Vague de Wolfe du graphique. Niveau maximal d’extension Fibo entre les vagues 1 et 2 Définit l’extension maximale autorisée pour la vague 3 par rapport aux vagues 1 et 2.

Par exemple, à 200, la vague 3 doit rester dans ou en dessous de l’extension de 200 % des vagues 1 et 2. Niveau minimal d’extension Fibo entre les vagues 1 et 2 Définit l’extension minimale exigée pour la vague 3.

À 161,8 %, la vague 3 doit dépasser ce niveau pour être valide. Niveau maximal d’extension Fibo entre les vagues 3 et 4 Limite l’extension maximale autorisée pour la vague 5.

Par exemple, à 161,8 %, la vague 5 ne doit pas dépasser cette extension. Niveau minimal d’extension Fibo entre les vagues 3 et 4 Définit l’extension minimale que la vague 5 doit atteindre pour être considérée valide.

Figure Épaule-Tête-Épaule (ETE)

L’Épaule-Tête-Épaule est une figure de retournement classique signalant un changement possible de tendance. Elle est composée de trois sommets : une tête centrale (le plus haut point), encadrée de deux épaules (sommets plus bas) situés à un niveau similaire. C’est une figure réputée pour sa fiabilité dans la détection des retournements de tendance.

Paramètres

Afficher la figure Épaule-Tête-Épaule ? Si Oui, l’indicateur détectera les signaux présents et passés dans les 500 dernières bougies.

Si Non, la détection sera désactivée. Intervalle de prix pour les zones A et B Définit la précision avec laquelle l’épaule gauche (A) et l’épaule droite (E) doivent s’aligner, ainsi que le point D avec le point B.

Une valeur plus faible (ex. : 0,0010 soit 10 pips) exige un alignement plus précis.

Une valeur plus élevée autorise plus de tolérance pour les marchés volatils ou les figures imparfaites.



