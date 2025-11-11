Bibliothèque Professionnelle de Réseaux de Neurones pour le Trading Algorithmique

LSTM Library - Réseaux de Neurones Avancés pour MetaTrader 5

LSTM Library apporte la puissance des réseaux neuronaux récurrents à vos stratégies de trading en MQL5. Cette implémentation de niveau professionnel comprend des réseaux LSTM, BiLSTM et GRU avec des fonctionnalités avancées généralement disponibles uniquement dans des frameworks spécialisés d'apprentissage automatique.

Garbage In, Garbage Out – la qualité de vos prédictions ne sera jamais supérieure à la qualité de vos données d'entraînement." — Dr. Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning

Caractéristiques Principales

Implémentation complète de LSTM, BiLSTM et GRU

Dropout récurrent pour une meilleure généralisation

Algorithmes d'optimisation multiples (Adam, AdamW, RAdam)

Techniques avancées de normalisation

Système complet d'évaluation des métriques

Visualisation de la progression de l'entraînement

Support pour les données déséquilibrées avec pondération des classes

Spécifications Techniques

Implémentation pure en MQL5 - sans dépendances externes

Optimisée pour les applications de trading

Gestion et validation complètes des erreurs

Support complet pour sauvegarder/charger les modèles entraînés

Documentation extensive

Instructions d'Intégration

Pour intégrer la LSTM Library dans votre Expert Advisor, suivez ces étapes :

1. Importation Complète de la Bibliothèque

#import "LSTM_Library.ex5" void GetLibraryVersion( string &version); void GetLibraryInfo( string &info); int CreateModel( string name); int DeleteModel( int handle); int AddLSTMLayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddLSTMLayerEx( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddGRULayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayerEx( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddDenseLayer( int handle, int input_size, int units, int activation); int AddDropoutLayer( int handle, double rate); int AddBatchNormLayer( int handle, int size); int AddLayerNormLayer( int handle, int size); int CompileModel( int handle, int optimizer, double lr, int loss); int SetClassWeights( int handle, double &weights[], int n_classes); int EnableConfusionMatrixTracking( int handle, int n_classes); int GetConfusionMatrix( int handle, int &confusion_matrix[]); int FitModel( int handle, double &X_train[], double &y_train[], int n_train, int input_dim, double &X_val[], double &y_val[], int n_val, int epochs, int batch); int PredictSingle( int handle, double &input_data[], int input_size, double &output_data[]); int PredictBatch( int handle, double &X[], int n_samples, int input_dim, double &predictions[]); double EvaluateModel( int handle, double &X[], double &y[], int n_samples, int input_dim); double CalculateClassificationMetrics( double &y_true[], double &y_pred[], int n_samples, int n_classes, double &precision[], double &recall[], double &f1[]); int CreateScaler(); int DeleteScaler( int handle); int FitScaler( int handle, double &data[], int samples, int features); int TransformData( int handle, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int InverseTransform( int handle, double &transformed[], double &original[], int samples, int features); int FitTransformData( int scaler, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int AddEarlyStopping( int handle, int patience, double min_delta); int AddProgressBar( int handle, int epochs); int AddCosineScheduler( int handle, double base_lr, int T_0, int T_mult); int AddOneCycleLR( int handle, double max_lr, int total_steps); int PrintModelSummary( int handle); int SetModelTrainingMode( int handle, int training); int GetModelTrainingMode( int handle); int SaveModel( int handle, string filename); int LoadModel( int handle, string filename); int SaveHistory( int handle, string filename); void CleanupAll(); int GetActiveModelsCount(); int GetActiveScalersCount(); #import

2. Initialisation dans OnInit()

int model_handle = 0; int OnInit() { model_handle = CreateModel( "TradingModel" ); if (model_handle <= 0) return INIT_FAILED; if (AddLSTMLayer(model_handle, 32, 5, 10, false ) <= 0) return INIT_FAILED; if (AddDropoutLayer(model_handle, 0.2) <= 0) return INIT_FAILED; if (AddDenseLayer(model_handle, 32, 1, 1) <= 0) return INIT_FAILED; if (CompileModel(model_handle, 1, 0.001, 0) <= 0) return INIT_FAILED; if (FileIsExist( "model.bin" )) LoadModel(model_handle, "model.bin" ); return INIT_SUCCEEDED; }

3. Nettoyage dans OnDeinit()

void OnDeinit( const int reason) { if (model_handle > 0) { SaveModel(model_handle, "model.bin" ); DeleteModel(model_handle); } CleanupAll(); }

4. Utilisation dans OnTick()

void OnTick() { double features[50]; double prediction[]; if (PredictSingle(model_handle, features, ArraySize(features), prediction) > 0) { if (prediction[0] > 0.5) { } else { } } }

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DU MACHINE LEARNING DANS LE TRADING La LSTM Library est conçue pour être facilement intégrée à vos EAs et indicateurs, fournissant des capacités avancées de machine learning directement dans MetaTrader 5. Suivez l'exemple de code ci-dessus pour commencer à mettre en œuvre des prédictions basées sur des réseaux neuronaux dans vos systèmes de trading. L'exemple simple peut être facilement adapté à vos besoins spécifiques. Explorez les fonctionnalités avancées détaillées ci-dessous pour tirer pleinement parti du potentiel de cette bibliothèque dans vos stratégies de trading.

Fonctionnalités Avancées Disponibles

Variantes de Couches Récurrentes

AddLSTMLayerEx() - LSTM avec dropout récurrent pour une meilleure généralisation

AddBiLSTMLayerEx() - BiLSTM bidirectionnel avec dropout récurrent

Normalisation et Régularisation

AddBatchNormLayer() - Normalisation par lots pour un entraînement stable

AddLayerNormLayer() - Normalisation de couche

Gestion des Données Déséquilibrées

SetClassWeights() - Définir les poids pour les classes minoritaires

EnableConfusionMatrixTracking() - Suivi détaillé des performances par classe

Optimisation Avancée

AddCosineScheduler() - Taux d'apprentissage cycliques avec redémarrages à chaud

AddOneCycleLR() - Implémentation du One-Cycle Learning Rate

Évaluation Complète

PredictBatch() - Prédictions par lots pour une efficacité accrue

EvaluateModel() - Évaluation complète sur les données de test

CalculateClassificationMetrics() - Métriques détaillées (précision, rappel, F1)

Prétraitement des Données

CreateScaler/FitScaler - Normalisation des données d'entrée

TransformData/InverseTransform - Conversion entre échelles

Exigences

MetaTrader 5

Compréhension de base des concepts de machine learning

Compétences intermédiaires en programmation MQL5

BOOSTEZ VOS SYSTÈMES DE TRADING

Transformez vos stratégies et indicateurs existants avec la puissance de l'apprentissage automatique directement en MQL5. Cette intégration directe signifie pas de connexions externes, pas de dépendances Python et pas de complexités d'API - seulement une puissance prédictive pure à l'intérieur de votre plateforme de trading.

Que vous développiez des systèmes de prédiction de prix, de prévision de volatilité ou de reconnaissance avancée de motifs, LSTM Library fournit la base pour des décisions de trading véritablement intelligentes qui s'adaptent aux conditions changeantes du marché.

