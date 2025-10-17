SFG Grid Manager and Mirror for MT5

💼 SFG Grid Manager MT5 – Système de Grille et de Miroir Intelligent

SFG Grid Manager MT5 est un gestionnaire de grille automatique et professionnel qui suit une position existante (manuelle ou ouverte par un autre EA) et ouvre une opération de moyenne à chaque étape définie (GridPips).

Lorsque la position principale se ferme ou disparaît, toutes les positions ouvertes par le gestionnaire sont automatiquement clôturées.

Il fonctionne avec tout courtier prenant en charge les comptes Netting ou Hedging, et il est entièrement compatible avec le trading manuel ou d’autres Expert Advisors externes.

⚙️ Caractéristiques principales

✅ Suit une position principale (manuelle ou d’un autre EA)

✅ Ouvre une seule position par étape – sans martingale, sans rafales

✅ Ajustement automatique des GridPips pour le Forex et l’Or

✅ Protection contre le spread et le slippage excessifs

✅ Ferme toutes les positions de grille lorsque la position principale se ferme

✅ Compatible avec les comptes Hedging et Netting

✅ Journaux propres et configuration simple

✅ Fonctionne avec tout courtier et sur n’importe quelle période

📏 Paramètres recommandés

• Paires Forex (EURUSD, GBPUSD) : GridPips 20 – 30

• Or (XAUUSD) : GridPips 200 – 500

💡 Astuce : lorsque AutoAdjustGridPips = true, le système définit automatiquement des valeurs sûres (20 pour le Forex, 200 pour les symboles similaires à l’Or).

🧩 Principaux paramètres

🔹 PrimaryMagic – Numéro magique de l’EA principal (0 = transactions manuelles)

🔹 ManagerMagic – Numéro magique utilisé par SFG Grid Manager pour ses propres ordres

🔹 GridPips – Distance de la grille en pips logiques

🔹 AutoAdjustGridPips – Ajuste automatiquement les GridPips selon le type de symbole

🔹 MaxAdditional – Limite de sécurité pour le nombre maximal d’ordres d’ajustement

🔹 UseSameLotAsPrimary / FixedLot – Options de gestion de la taille de lot

🔹 CatchUpInstant – Ouvre plusieurs étapes instantanément si le prix se déplace rapidement

🔹 MinSecondsBetweenOrders – Délai minimum entre les ordres (anti-rafales)

🔹 MirrorWhenPrimaryCloses – Ferme automatiquement toutes les positions lorsque la principale se ferme

⚠️ Remarques importantes

🚫 Cet EA n’ouvre pas de transactions de manière autonome ; il réagit uniquement aux positions existantes.

🧪 Pour le tester dans le Strategy Tester, ouvrez une position manuelle pendant le test.

📈 Version et support

💎 Version : MT5

👤 Développeur : SFG Trading Academy – Forex & Gold

📬 Support : Telegram @Super2030 ou message privé ici sur MQL5

✨ Tradez intelligemment. Restez constant. Laissez la grille travailler pour vous. ✨