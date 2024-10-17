Gold Vertex EA est une option fiable et stable pour ceux qui cherchent à automatiser leur trading sur le marché de l'or. Avec un système robuste basé sur l'un des indicateurs les plus efficaces et une stratégie de suivi de tendance solide, Gold Vertex EA est un outil puissant pour les traders souhaitant opérer avec précision et sans stress.

Exigences Plateforme : MetaTrader 4

: MetaTrader 4 Actifs pris en charge : Développé et configuré spécifiquement pour l'Or (XAUUSD)

: Développé et configuré spécifiquement pour l'Or (XAUUSD) Compte recommandé : ECN ou à faible spread

: ECN ou à faible spread Dépôt minimum recommandé : 100 $

: 100 $ Période de temps: M5

Une Stratégie de Tendance avec un Ratio Sécurisé

Gold Vertex EA se distingue comme un EA de tendance, avec une configuration unique de Stop Loss (1000 pips) et Take Profit (1500 pips), offrant un ratio équilibré pour maximiser les opportunités de marché sans prendre de risques excessifs. Cette approche est conçue pour capturer les mouvements de plus grande envergure, ce qui le rend adapté aux traders qui recherchent stabilité et résultats constants à long terme. L'EA effectue environ 20-30 opérations par mois et n'utilise pas de stratégies risquées comme le martingale ou le grid trading. Il est important de noter qu'il n'ouvrira qu'une seule position à la fois.

Nous vous recommandons de télécharger la version de démonstration pour vérifier sa stabilité opérationnelle, même avec un dépôt minimum de 100 $.

Paramètres de Configuration Lots : Taille du lot initial. Valeur par défaut : 0,01 (modifiable selon le capital disponible).

: Taille du lot initial. Valeur par défaut : 0,01 (modifiable selon le capital disponible). SL (Stop Loss) : Niveau de stop loss en pips. Valeur par défaut : 1000 pips.

: Niveau de stop loss en pips. Valeur par défaut : 1000 pips. TP (Take Profit) : Niveau de take profit en pips. Valeur par défaut : 1500 pips.

: Niveau de take profit en pips. Valeur par défaut : 1500 pips. Start : Heure de début des opérations. Valeur par défaut : 2 (heure du serveur).

: Heure de début des opérations. Valeur par défaut : 2 (heure du serveur). End : Heure de fin des opérations. Valeur par défaut : 22 (heure du serveur).

: Heure de fin des opérations. Valeur par défaut : 22 (heure du serveur). ChartBackgroundColor: Couleur de fond du graphique. Par défaut : Indigo, modifiable selon vos préférences.

Gold Vertex EA propose une stratégie solide et sans surprise, vous permettant de profiter d'un trading 100 % automatisé sans les craintes habituelles. Il n'exécutera pas de mouvements brusques ni n'ouvrira plus d'une position à la fois, car il n'inclut aucune stratégie risquée. Téléchargez la version de démonstration pour découvrir comment Gold Vertex EA peut vous apporter stabilité et confiance dans chaque opération !



