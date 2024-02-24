Neon Trade MT4

La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur et à long terme avec des drawdowns minimaux et une rétention prolongée des positions.

## Bonus

## Principales idées et bases théoriques (nos articles et recherches uniques qui ont précédé le développement du conseiller, si quelqu'un a le temps de les regarder)

Mon conseiller travaille sur la base d'une réoptimisation constante, utilisant les plus récents cotations. Il met automatiquement à jour ses paramètres, utilisant les données de mes serveurs, vous permettant d'éviter une optimisation manuelle. Mon logiciel personnel s'occupe de cela, qui effectue en boucle la réoptimisation selon les cotations les plus récentes et ne s'arrête jamais, mettant constamment à jour les paramètres et les téléchargeant sur mon serveur (ce même logiciel génère des conseillers simples dans mon canal Telegram basé sur ce même paramètre, recherchez le lien vers le canal dans la section précédente). Un exemple de cette optimisation est présenté en mode "STATIC". L'optimisation est effectuée simultanément sur toutes les principales paires de devises et les périodes de temps - de M1 à H4. Ce concept permet d'atteindre une efficacité maximale de diversification. En revanche, cela signifie une stabilité maximale des rendements et des risques minimums.