Neon Trade MT4

La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur et à long terme avec des drawdowns minimaux et une rétention prolongée des positions.

  1. N'hésitez pas à m'écrire en privé pour obtenir des recommandations et un soutien si vous envisagez d'acheter ou de louer un conseiller. 
  2. Ne soyez pas paresseux pour regarder la vidéo guide et lire le guide texte, j'ai essayé d'y mettre le maximum d'informations utiles sur tout le système et ses possibilités. 
  3. La rentabilité à long terme (un an ou plus) est prouvée avec les risques minimum possibles, en utilisant l'option la plus conservatrice de l'utilisation du robot (avec de bons dépôts à partir de 30 000 dollars). 
  4. C'est un produit honnête qui ne promet que ce qu'il peut vraiment faire et rien de plus, en prenant soin des dépôts des utilisateurs et non de ses désirs, en utilisant le principe de la transparence maximale. 
  5. Ce que le marché peut donner, il nous le donne et rien de plus. Tout ce qui est au-dessus, ce sont vos désirs et vos risques dépassés. Le risque est parfois inévitable s'il est conscient, mais pas autrement. La clé du trading réussi réside dans une bonne gestion des risques.

## Scenarios d'application de Neon Trade:

  • Augmentation d'un petit dépôt à partir de 500 dollars, en utilisant la stratégie MARTINGALE (pour ceux qui perçoivent un risque élevé comme justifié, compte tenu de la réalité qui dit - soit vous épargnez de l'argent pour l'option conservatrice, soit vous prenez des risques, personnellement je prends des risques toute ma vie et je considère le risque comme normal s'il est justifié)
  • Négociation de 28 paires de devises avec un risque minimum et une rentabilité prouvée dans la plage de 10 à 40 pour cent de bénéfices annuels, en utilisant un dépôt à partir de 30 000 dollars. (comme stratégie principale, on utilise le maintien des positions à long terme)
  • Trading des actions américaines en utilisant le courtier RoboForex
  • Trading de Cryptomonnaie
  • Trading d'un portefeuille mixte au choix, avec possibilité de personnalisation. (pour les expérimentateurs et les curieux)

## Caractéristiques de Neon Trade :

  • Auto-configuration : Juste après l'activation, le conseiller s'auto-configure automatiquement en chargeant les paramètres les plus récents à partir de notre serveur via l'API. Aucune configuration manuelle n'est nécessaire – tout est optimisé pour obtenir les meilleurs résultats.
  • Multi-devises : Neon Trade fonctionne simultanément avec plusieurs paires de devises, effectuant des calculs sur des serveurs distants. Ainsi, votre ordinateur est libéré de la charge.
  • Adaptation dynamique : La mise à jour constante des paramètres via l'API garantit une réaction rapide aux conditions de marché changeantes ainsi qu'une automatisation totale.
  • Calculs en nuage : Seulement un petit pourcentage des calculs est effectué sur votre appareil, tandis que le travail principal se fait sur des serveurs puissants.
  • Sécurité : Probabilité maximale de profit en tradant avec une perspective à long terme - un an et plus (à condition que vous m'écriviez après l'achat et que vous suiviez mes recommandations, et que vous n'improvisiez pas).
  • Confort : Installation sur un seul, et n’importe quel graphique
  • Fiabilité : Le conseiller reprend ses positions lors des redémarrages du terminal
  • Contrôle des risques : Les risques sont répartis automatiquement entre les paires de devises. Le système s'efforce de maintenir un pourcentage de profit annuel et recalcul les risques à la volée, en permanence.
  • Minimisation des tirages : Grâce à la couverture, le système réduit les tirages en se basant sur le trading de différentes paires de devises et périodes de graphiques.
  • Neutralité aux latences et au ping : Le robot exécute des opérations de trading à l'apparition d'une nouvelle barre, ce qui lui permet de trader aussi efficacement sur un compte de démonstration que sur un compte réel. Un avantage supplémentaire de cette approche est l'insensibilité au ping. Les glissements n'affectent pas le trading.
  • Résilience aux déconnexions VPS : Étant donné que le robot fonctionne à la barre, les déconnexions temporaires de l'équipement n'auront pas d'effet critique sur le trading. Les déconnexions prolongées ne conduiront pas à une perte de dépôt, grâce à une configuration des risques bien pensée.

## Recommandations :

  • Dépôt optimal : 1000$+ (compte cent) ou 30000$+ (compte ordinaire)
  • Choisissez un courtier qui offre des swaps positifs (c'est nécessaire pour maintenir des positions à long terme sans coûts supplémentaires)
  • Type de compte : couverture
  • Mode de trading : DYNAMIC avec synchronisation automatique via l'API (ne tradez en aucun cas avec des paramètres STATIC par défaut, écrivez-moi et je vous fournirai des fichiers .set)

    ## Bonus

    ## Principales idées et bases théoriques (nos articles et recherches uniques qui ont précédé le développement du conseiller, si quelqu'un a le temps de les regarder)

    Mon conseiller travaille sur la base d'une réoptimisation constante, utilisant les plus récents cotations. Il met automatiquement à jour ses paramètres, utilisant les données de mes serveurs, vous permettant d'éviter une optimisation manuelle. Mon logiciel personnel s'occupe de cela, qui effectue en boucle la réoptimisation selon les cotations les plus récentes et ne s'arrête jamais, mettant constamment à jour les paramètres et les téléchargeant sur mon serveur (ce même logiciel génère des conseillers simples dans mon canal Telegram basé sur ce même paramètre, recherchez le lien vers le canal dans la section précédente). Un exemple de cette optimisation est présenté en mode "STATIC". L'optimisation est effectuée simultanément sur toutes les principales paires de devises et les périodes de temps - de M1 à H4. Ce concept permet d'atteindre une efficacité maximale de diversification. En revanche, cela signifie une stabilité maximale des rendements et des risques minimums.


