IT Bollinger Bands EA

Découvrez notre Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour le marché MetaTrader 4 (MT4) : IT Bollinger Bands.

Cet EA gratuit exploite une stratégie de trading basée sur les Bollinger Bands (bandes de Bollinger), offrant ainsi une approche puissante pour optimiser vos opérations sur le marché financier.

Caractéristiques Clés :

  • Stratégie Bollinger Bands : Notre EA utilise les Bollinger Bands, une approche populaire d'analyse technique. En se basant sur la période (20), l'écart-type (2) et le décalage des bandes, notre EA identifie les opportunités de trading basées sur la volatilité du marché.
  • Gestion Avancée : Notre EA intègre une gestion avancée pour maximiser votre succès. Vous pouvez ajuster la taille de lot, définir le niveau de prise de profit (Take Profit), et gérer les déviations et glissements maximaux pour optimiser vos opérations.
  • Stratégie de Grille : L'EA inclut une stratégie de grille qui ajoute graduellement des ordres lorsque le marché évolue dans une direction défavorable. Cette stratégie peut capturer efficacement les mouvements du marché.
  • Tableau de Bord Intuitif : Notre EA est accompagné d'un tableau de bord convivial. Vous pouvez choisir d'afficher les informations de base des ordres, les éventuelles erreurs d'ordre, et même autoriser des ajustements manuels des niveaux de prise de profit et de stop loss pour une personnalisation ultime.

Paramètres Personnalisables :

  • Période des Bollinger Bands : Ajustez la période des Bollinger Bands pour affiner votre stratégie.

  • Écart-type des Bollinger Bands : Modifiez l'écart-type pour adapter la sensibilité de la stratégie.

  • Décalage des Bollinger Bands : Configurez le décalage des bandes pour une meilleure adaptation aux conditions du marché.

  • Taille de Lot et Prise de Profit : Adaptez la taille de lot et les niveaux de prise de profit selon vos objectifs.

Pour accéder à des préconfigurations rentables, rejoignez-nous sur Telegram : CLIQUEZ ICI

Utilisation Simple :

Notre EA est convivial et facile à utiliser. Après avoir configuré les paramètres selon vos préférences, vous pouvez l'activer sur votre plateforme MT4 pour exécuter automatiquement des opérations basées sur les signaux générés par la stratégie Bollinger Bands et la méthode de grille.

Note Importante :

L'Expert Advisor IT Bollinger Bands est offert gratuitement, en accord avec notre engagement de fournir des outils de trading avancés et accessibles à tous les traders de la communauté MT4.

Optimisez vos stratégies de trading avec notre EA de pointe dès maintenant. Téléchargez-le gratuitement et explorez les opportunités offertes par cette approche innovante du trading automatisé.

Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est recommandé de tester l'EA sur des comptes de démonstration avant de l'utiliser dans des conditions réelles.

Pour toute assistance ou question, rejoignez-nous sur Telegram : Cliquez ICI

Téléchargez dès aujourd'hui l'Expert Advisor IT Bollinger Bands et élevez vos opérations sur MetaTrader 4 à un niveau supérieur !


Avis 1
Charles Crete
627
Charles Crete 2024.10.14 02:04 
 

Very good EA with optimisation. I Will try another.

