Découvrez IT Divergence EA, votre allié incontournable pour maximiser vos profits sur les marchés financiers. Notre Expert Advisor (EA) exploite les puissants indicateurs MACD et RSI pour automatiser le trading avec une précision inégalée.





Caractéristiques Clés :





: IT Divergence EA repose sur une stratégie solide qui tire parti des indicateurs MACD et RSI pour repérer des divergences sur les marchés. Les divergences sont de puissants signaux pour identifier des opportunités d'achat ou de vente potentielles. Système de Grid Intelligent : Notre EA intègre un système de grid avancé conçu pour optimiser les trades. Il ouvre de nouvelles positions à des niveaux prédéfinis lorsque la position initiale va à l'encontre du signal, offrant un potentiel de profit maximal.





Paramètres Configurables :





: IT Divergence EA est conçu pour s'adapter à un large éventail de paires de devises, de marchés et de timeframes. Personnalisez les paramètres pour correspondre à vos préférences et aux conditions du marché. Périodes EMA Rapide et Lente : Personnalisez les périodes des EMA rapides et lentes pour une flexibilité totale.

Tailles de Lots Fixes : Contrôlez la taille des positions en utilisant des lots fixes pour une gestion efficace du risque.

: Configurez les niveaux de prise de profit pour sécuriser les gains avec précision. Espacement du Grid pour les Achats et les Ventes : Ajustez l'espacement des ordres dans le système de grid pour une gestion précise des positions.

Performance Éprouvée : IT Divergence EA a été soumis à des tests rigoureux et a affiché des résultats de performance exceptionnels.





Support Client : Notre équipe dévouée est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous offrir un support de haute qualité.





Investissez dans l'avenir de votre trading avec IT Divergence EA. Optimisez votre stratégie de trading en utilisant la puissance combinée des indicateurs MACD et RSI. Cet EA hautement configurable est compatible avec tous les marchés, toutes les paires de devises et tous les timeframes, ce qui en fait le choix idéal pour tirer profit des marchés financiers. Commencez dès aujourd'hui.



































